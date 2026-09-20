Мобильный телефон BQ 2452 Energy Black/Red
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 561222
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Габариты
60.7x140x19.85мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х6
Вес, г.
261
Описание товара Мобильный телефон BQ 2452 Energy Black/Red
Сотовый телефон BQ 2452 Energy в моноблочном пластиковом корпусе оснащен цветным экраном 2.4”. Устройство поддерживает работу с двумя физическими SIM-картами. Есть слот для установки microSD-карты объемом до 32 ГБ. Телефон оснащен громким динамиком, ярким фонариком и набором стандартных функций. Съемный аккумулятор на 4000 мА?ч поддерживает функцию PowerBank и зарядку по microUSB.
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Габариты
60.7x140x19.85мм
Страна производитель
Китай
Сотовый телефон BQ 2452 Energy в моноблочном пластиковом корпусе оснащен цветным экраном 2.4”. Устройство поддерживает работу с двумя физическими SIM-картами. Есть слот для установки microSD-карты объемом до 32 ГБ. Телефон оснащен громким динамиком, ярким фонариком и набором стандартных функций. Съемный аккумулятор на 4000 мА?ч поддерживает функцию PowerBank и зарядку по microUSB.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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