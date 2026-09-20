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Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black

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Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561226
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black

Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и простое в использовании решение для тех, кто ценит классический функционал мобильных устройств. Эти телефоны, разработанные в Китае, предлагают базовую функциональность в удобном моноблочном корпусе с двумя вариантами окраски — красным и черным. С диагональю экрана 2,4 дюйма, телефоны обеспечивают достаточно пространства для удобного просмотра сообщений и навигации по меню. Модель поддерживает Bluetooth, позволяя пользователям обмениваться данными и подключаться к различным устройствам. Однако функция Wi-Fi отсутствует, что фокусирует использование устройства на основных задачах связи. Одним из ключевых преимуществ телефонов BQ является емкий аккумулятор на 4000 мА·ч, обеспечивающий длительное время работы без подзарядки. Это делает их идеальным выбором для пользователей, которые нуждаются в надежном устройстве для длительных поездок или рабочих дней. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет эффективно разделять личные и рабочие звонки. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, GPS и кнопки SOS, устройства обеспечивают надежное выполнение основных функций связи. Вес телефона составляет всего 0,162 кг, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Кнопочные телефоны BQ — это сочетание простоты и функциональности, подходящее для пользователей, которые ценят классические решения и надежность.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2452 Energy Red/Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и простое в использовании решение для тех, кто ценит классический функционал мобильных устройств. Эти телефоны, разработанные в Китае, предлагают базовую функциональность в удобном моноблочном корпусе с двумя вариантами окраски — красным и черным. С диагональю экрана 2,4 дюйма, телефоны обеспечивают достаточно пространства для удобного просмотра сообщений и навигации по меню. Модель поддерживает Bluetooth, позволяя пользователям обмениваться данными и подключаться к различным устройствам. Однако функция Wi-Fi отсутствует, что фокусирует использование устройства на основных задачах связи. Одним из ключевых преимуществ телефонов BQ является емкий аккумулятор на 4000 мА·ч, обеспечивающий длительное время работы без подзарядки. Это делает их идеальным выбором для пользователей, которые нуждаются в надежном устройстве для длительных поездок или рабочих дней. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет эффективно разделять личные и рабочие звонки. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, GPS и кнопки SOS, устройства обеспечивают надежное выполнение основных функций связи. Вес телефона составляет всего 0,162 кг, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Кнопочные телефоны BQ — это сочетание простоты и функциональности, подходящее для пользователей, которые ценят классические решения и надежность.
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Отзывы


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