Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный, золотой
Диагональ экрана, дюйм
2
Емкость аккумулятора
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 578208
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений.
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black
Источник: Яндекс Маркет
Елена Б.
Достоинства:
Комментарий:
простой, удобный, широкие кнопки. Брала маме
Источник: Яндекс Маркет
Андрей Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для тёщи - осталась довольна, попросила купить такой же тестю.
Источник: Яндекс Маркет
Назаренко Юлия
Достоинства:
Комментарий:
Взяли пожилой маме, она не хотела большой сенсорный, а хотела небольшой кнопочный. Довольна
Источник: Яндекс Маркет
Олеся Ф.
Достоинства:
Комментарий:
В целом ожидаемый уровень качества за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
Аксинья К.
Достоинства:
Комментарий:
для кнопочного телефона очень даже приличный. приехал хорошо упакованным. 8-ми летний ребёнок справился с ним самостоятельно. случайно уронили на пол. выпали все кнопки. вставили обратно. телефон работает как ни в чём не бывало. кнопка sos звонит прямо в полицию.
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений.
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.
Комментарий:
простой, удобный, широкие кнопки. Брала маме
Источник: Яндекс Маркет
Андрей Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для тёщи - осталась довольна, попросила купить такой же тестю.
Источник: Яндекс Маркет
Назаренко Юлия
Достоинства:
Комментарий:
Взяли пожилой маме, она не хотела большой сенсорный, а хотела небольшой кнопочный. Довольна
Источник: Яндекс Маркет
Олеся Ф.
Достоинства:
Комментарий:
В целом ожидаемый уровень качества за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
Аксинья К.
Достоинства:
Комментарий:
для кнопочного телефона очень даже приличный. приехал хорошо упакованным. 8-ми летний ребёнок справился с ним самостоятельно. случайно уронили на пол. выпали все кнопки. вставили обратно. телефон работает как ни в чём не бывало. кнопка sos звонит прямо в полицию.
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black
Достоинства:
Комментарий:
простой, удобный, широкие кнопки. Брала маме
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для тёщи - осталась довольна, попросила купить такой же тестю.
Достоинства:
Комментарий:
Взяли пожилой маме, она не хотела большой сенсорный, а хотела небольшой кнопочный. Довольна
Достоинства:
Комментарий:
В целом ожидаемый уровень качества за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
для кнопочного телефона очень даже приличный. приехал хорошо упакованным. 8-ми летний ребёнок справился с ним самостоятельно. случайно уронили на пол. выпали все кнопки. вставили обратно. телефон работает как ни в чём не бывало. кнопка sos звонит прямо в полицию.