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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black

5 Отзывы
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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото 5
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный, золотой
Диагональ экрана, дюйм
2
Емкость аккумулятора
1600
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 578208
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный, золотой
Диагональ экрана, дюйм
2
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Габариты
122 х 59 х 15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х7
Вес, г.
250

Описание товара Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black

Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений. Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black

Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
простой, удобный, широкие кнопки. Брала маме
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для тёщи - осталась довольна, попросила купить такой же тестю.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2024
Назаренко Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Взяли пожилой маме, она не хотела большой сенсорный, а хотела небольшой кнопочный. Довольна
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2024
Олеся Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В целом ожидаемый уровень качества за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2023
Аксинья К.

Достоинства:


Комментарий:
для кнопочного телефона очень даже приличный. приехал хорошо упакованным. 8-ми летний ребёнок справился с ним самостоятельно. случайно уронили на пол. выпали все кнопки. вставили обратно. телефон работает как ни в чём не бывало. кнопка sos звонит прямо в полицию.



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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный, золотой
Диагональ экрана, дюйм
2
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Развернуть
Камера
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Габариты
122 х 59 х 15 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений. Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
простой, удобный, широкие кнопки. Брала маме
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для тёщи - осталась довольна, попросила купить такой же тестю.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2024
Назаренко Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Взяли пожилой маме, она не хотела большой сенсорный, а хотела небольшой кнопочный. Довольна
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2024
Олеся Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В целом ожидаемый уровень качества за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2023
Аксинья К.

Достоинства:


Комментарий:
для кнопочного телефона очень даже приличный. приехал хорошо упакованным. 8-ми летний ребёнок справился с ним самостоятельно. случайно уронили на пол. выпали все кнопки. вставили обратно. телефон работает как ни в чём не бывало. кнопка sos звонит прямо в полицию.


Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Gold/Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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