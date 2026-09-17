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Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold

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Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 1
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 2
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 3
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 4
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 5
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 6
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 7
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 8
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 9
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 10
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 11
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 12
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 13
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 14
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 15
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 16
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 17
Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 7
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 8
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 9
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 10
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 11
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 12
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 13
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 14
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 15
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 16
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 17
  • Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 162955
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х7
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold

Кнопочные телефоны BQ представляют собой идеальное сочетание функциональности и надежности для тех, кто ценит простоту и долговечность. Этот мобильный телефон, выполненный в форм-факторе моноблока, обеспечивает комфортное использование и множество полезных функций. Основные характеристики телефона BQ включают поддержку Bluetooth, что позволяет легко подключать его к другим устройствам и аксессуарам. Хотя устройство не оснащено функцией подключения к Wi-Fi, его ключевые особенности делают его востребованным среди пользователей, предпочитающих традиционные мобильные телефоны. Телефон оснащен мощным аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Более того, съемный аккумулятор упрощает процесс замены батареи при необходимости. Телефон поддерживает зарядку через стандартный разъем micro-USB. Одним из главных преимуществ данной модели является наличие камеры и кнопки SOS, что добавляет дополнительные уровни безопасности и комфорта в использовании. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет оптимизировать расходы на связь и оставаться на связи в разных сетях. Слот для карты памяти расширяет возможности хранения данных, а разрешение экрана 320x240 пикселей обеспечивает четкое и ясное отображение информации. Весь телефон весит всего 0,198 кг, оставаясь легким и удобным для ежедневного использования. Кнопочные телефоны BQ — это практичный выбор для тех, кто ищет надежное и простое в управлении устройство с основными современными функциями, не отказываясь от привычного кнопочного управления.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой идеальное сочетание функциональности и надежности для тех, кто ценит простоту и долговечность. Этот мобильный телефон, выполненный в форм-факторе моноблока, обеспечивает комфортное использование и множество полезных функций. Основные характеристики телефона BQ включают поддержку Bluetooth, что позволяет легко подключать его к другим устройствам и аксессуарам. Хотя устройство не оснащено функцией подключения к Wi-Fi, его ключевые особенности делают его востребованным среди пользователей, предпочитающих традиционные мобильные телефоны. Телефон оснащен мощным аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Более того, съемный аккумулятор упрощает процесс замены батареи при необходимости. Телефон поддерживает зарядку через стандартный разъем micro-USB. Одним из главных преимуществ данной модели является наличие камеры и кнопки SOS, что добавляет дополнительные уровни безопасности и комфорта в использовании. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет оптимизировать расходы на связь и оставаться на связи в разных сетях. Слот для карты памяти расширяет возможности хранения данных, а разрешение экрана 320x240 пикселей обеспечивает четкое и ясное отображение информации. Весь телефон весит всего 0,198 кг, оставаясь легким и удобным для ежедневного использования. Кнопочные телефоны BQ — это практичный выбор для тех, кто ищет надежное и простое в управлении устройство с основными современными функциями, не отказываясь от привычного кнопочного управления.
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Отзывы


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