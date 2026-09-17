Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Gold
Кнопочные телефоны BQ представляют собой идеальное сочетание функциональности и надежности для тех, кто ценит простоту и долговечность. Этот мобильный телефон, выполненный в форм-факторе моноблока, обеспечивает комфортное использование и множество полезных функций. Основные характеристики телефона BQ включают поддержку Bluetooth, что позволяет легко подключать его к другим устройствам и аксессуарам. Хотя устройство не оснащено функцией подключения к Wi-Fi, его ключевые особенности делают его востребованным среди пользователей, предпочитающих традиционные мобильные телефоны. Телефон оснащен мощным аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Более того, съемный аккумулятор упрощает процесс замены батареи при необходимости. Телефон поддерживает зарядку через стандартный разъем micro-USB. Одним из главных преимуществ данной модели является наличие камеры и кнопки SOS, что добавляет дополнительные уровни безопасности и комфорта в использовании. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет оптимизировать расходы на связь и оставаться на связи в разных сетях. Слот для карты памяти расширяет возможности хранения данных, а разрешение экрана 320x240 пикселей обеспечивает четкое и ясное отображение информации. Весь телефон весит всего 0,198 кг, оставаясь легким и удобным для ежедневного использования. Кнопочные телефоны BQ — это практичный выбор для тех, кто ищет надежное и простое в управлении устройство с основными современными функциями, не отказываясь от привычного кнопочного управления.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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