Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702100
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
320x240
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Габариты
49.9x115.2x14.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
160
Описание товара Мобильный телефон Nokia 105 Dual Sim (TA-1416) Charcoal
Кнопочный мобильный телефон Nokia в классическом корпусе-моноблоке — практичный вариант для звонков и повседневной связи. Поддержка двух nano-SIM позволяет использовать сразу два номера, а компактный экран диагональю 1,77 дюйма с разрешением 320?240 делает устройство удобным для базовых задач. Модель работает в сети 2G и оснащена Bluetooth для беспроводного подключения совместимых устройств. Аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч съёмный, а зарядка выполняется через micro-USB. Серый цвет придаёт телефону сдержанный универсальный вид.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
320x240
Камера
нет
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Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Габариты
49.9x115.2x14.3 мм
Страна производитель
Китай
Кнопочный мобильный телефон Nokia в классическом корпусе-моноблоке — практичный вариант для звонков и повседневной связи. Поддержка двух nano-SIM позволяет использовать сразу два номера, а компактный экран диагональю 1,77 дюйма с разрешением 320?240 делает устройство удобным для базовых задач. Модель работает в сети 2G и оснащена Bluetooth для беспроводного подключения совместимых устройств. Аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч съёмный, а зарядка выполняется через micro-USB. Серый цвет придаёт телефону сдержанный универсальный вид.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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