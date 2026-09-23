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Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5 2.5" black (EE2-U3S-5) купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5 2.5" black (EE2-U3S-5)

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Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5 2.5&quot; black (EE2-U3S-5) - фото 1
Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5 2.5&quot; black (EE2-U3S-5) - фото 2
Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5 2.5&quot; black (EE2-U3S-5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5 2.5&quot; black (EE2-U3S-5) - фото 1
  • Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5 2.5&quot; black (EE2-U3S-5) - фото 2
  • Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5 2.5&quot; black (EE2-U3S-5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
650 руб.  1 070 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486067
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5 2.5" black (EE2-U3S-5)
650 руб. -39%
1 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
127x75x13
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х30
Вес, г.
150

Описание товара Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5 2.5" black (EE2-U3S-5)

Внешний бокс Gembird EE2-U3S-5-S имеет практичный серебристый цвет. Корпус устройства изготовлен из алюминия: это обеспечивает устройству сочетание механической прочности и относительной легкости. Функция внешнего бокса – обеспечение возможности использования 2.5-дюймовых SATA HDD и SSD в качестве внешних устройств. Вы сможете без каких-либо сложностей перемещать данные с компьютера на компьютер. Поддержка интерфейса USB 3.0 гарантирует необходимый уровень скорости обмена информацией. Внешний бокс можно подключить и к портам USB 2.0. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-5-S поддерживается всеми актуальными в настоящее время операционными системами.

Отзывы о товаре Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5 2.5" black (EE2-U3S-5)




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
127x75x13
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс Gembird EE2-U3S-5-S имеет практичный серебристый цвет. Корпус устройства изготовлен из алюминия: это обеспечивает устройству сочетание механической прочности и относительной легкости. Функция внешнего бокса – обеспечение возможности использования 2.5-дюймовых SATA HDD и SSD в качестве внешних устройств. Вы сможете без каких-либо сложностей перемещать данные с компьютера на компьютер. Поддержка интерфейса USB 3.0 гарантирует необходимый уровень скорости обмена информацией. Внешний бокс можно подключить и к портам USB 2.0. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-5-S поддерживается всеми актуальными в настоящее время операционными системами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5 2.5" black (EE2-U3S-5) - по цене 650 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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