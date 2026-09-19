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Блендер Steba MX 40 купить с доставкой в Москве
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Блендер Steba MX 40

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Блендер Steba MX 40 - фото 1
Блендер Steba MX 40 - фото 2
Блендер Steba MX 40 - фото 3
Блендер Steba MX 40 - фото 4
Блендер Steba MX 40 - фото 5
Блендер Steba MX 40 - фото 6
Блендер Steba MX 40 - фото 7
Блендер Steba MX 40 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер Steba MX 40 - фото 1
  • Блендер Steba MX 40 - фото 2
  • Блендер Steba MX 40 - фото 3
  • Блендер Steba MX 40 - фото 4
  • Блендер Steba MX 40 - фото 5
  • Блендер Steba MX 40 - фото 6
  • Блендер Steba MX 40 - фото 7
  • Блендер Steba MX 40 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481672
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Характеристики

Бренд
Steba
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
4

Описание товара Блендер Steba MX 40

Надежный погружной блендер с удобной подставкой для хранения. В комплекте — 7 насадок на все случаи гастрономических нужд, от венчика для взбивания до насадки для пюре или майонеза.

Отзывы о товаре Блендер Steba MX 40




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Характеристики
Бренд
Steba
Тип товара
Блендеры
Описание
Надежный погружной блендер с удобной подставкой для хранения. В комплекте — 7 насадок на все случаи гастрономических нужд, от венчика для взбивания до насадки для пюре или майонеза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер Steba MX 40 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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