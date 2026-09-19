Процессор AMD A10-8770 (AD877BAGM44AB) OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD A10
Модель
8770
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
28
Ядро
Carrizo
Количество ядер
4
Количество потоков
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479735
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD A10
Модель
8770
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
28
Ядро
Carrizo
Количество ядер
4
Количество потоков
4
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
2
Тактовая частота
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
3.8
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon R7
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор AMD A10-8770 (AD877BAGM44AB) OEM
Процессор AMD PRO A10-8770 OEM относится к 6-му поколению. Он рассчитан в первую очередь на использования с офисными ПК и игровыми системами начального уровня. Его основой стало графическое ядро Radeon R7. Модель поддерживает оперативную память DDR4 с частотой 2400 МГц. Процессор AMD PRO A10-8770 OEM базируется на архитектуре Carrizo и имеет 4 ядра. Частота его составляет 3.5 ГГц и доходит до 3.8 ГГц при форсированных нагрузках. Дополняет конфигурацию процессора AMD PRO A10-8770 OEM технология виртуализации.
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Теги товара: 4 ядерные, С встроенной графикой, AM4
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD A10
Модель
8770
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
28
Ядро
Carrizo
Количество ядер
4
Количество потоков
4
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
2
Развернуть
Тактовая частота
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
3.8
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon R7
Страна производитель
Малайзия
Процессор AMD PRO A10-8770 OEM относится к 6-му поколению. Он рассчитан в первую очередь на использования с офисными ПК и игровыми системами начального уровня. Его основой стало графическое ядро Radeon R7. Модель поддерживает оперативную память DDR4 с частотой 2400 МГц. Процессор AMD PRO A10-8770 OEM базируется на архитектуре Carrizo и имеет 4 ядра. Частота его составляет 3.5 ГГц и доходит до 3.8 ГГц при форсированных нагрузках. Дополняет конфигурацию процессора AMD PRO A10-8770 OEM технология виртуализации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 4 ядерные, С встроенной графикой, AM4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 4 ядерные, С встроенной графикой, AM4
Процессор AMD A10-8770 (AD877BAGM44AB) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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