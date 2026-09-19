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Процессор AMD A10-8770 (AD877BAGM44AB) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD A10-8770 (AD877BAGM44AB) OEM

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Процессор AMD A10-8770 (AD877BAGM44AB) OEM - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD A10
Модель
8770
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
28
Ядро
Carrizo
Количество ядер
4
Количество потоков
4
  • Процессор AMD A10-8770 (AD877BAGM44AB) OEM - фото 1
  • Процессор AMD A10-8770 (AD877BAGM44AB) OEM - фото 2
  • Процессор AMD A10-8770 (AD877BAGM44AB) OEM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479735
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD A10
Модель
8770
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
28
Ядро
Carrizo
Количество ядер
4
Количество потоков
4
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
2
Тактовая частота
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
3.8
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon R7
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD A10-8770 (AD877BAGM44AB) OEM

Процессор AMD PRO A10-8770 OEM относится к 6-му поколению. Он рассчитан в первую очередь на использования с офисными ПК и игровыми системами начального уровня. Его основой стало графическое ядро Radeon R7. Модель поддерживает оперативную память DDR4 с частотой 2400 МГц. Процессор AMD PRO A10-8770 OEM базируется на архитектуре Carrizo и имеет 4 ядра. Частота его составляет 3.5 ГГц и доходит до 3.8 ГГц при форсированных нагрузках. Дополняет конфигурацию процессора AMD PRO A10-8770 OEM технология виртуализации.

Отзывы о товаре Процессор AMD A10-8770 (AD877BAGM44AB) OEM




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD A10
Модель
8770
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
28
Ядро
Carrizo
Количество ядер
4
Количество потоков
4
Объем кэша L1
64
Объем кэша L2
2
Развернуть
Тактовая частота
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
3.8
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon R7
Страна производитель
Малайзия
Описание
Процессор AMD PRO A10-8770 OEM относится к 6-му поколению. Он рассчитан в первую очередь на использования с офисными ПК и игровыми системами начального уровня. Его основой стало графическое ядро Radeon R7. Модель поддерживает оперативную память DDR4 с частотой 2400 МГц. Процессор AMD PRO A10-8770 OEM базируется на архитектуре Carrizo и имеет 4 ядра. Частота его составляет 3.5 ГГц и доходит до 3.8 ГГц при форсированных нагрузках. Дополняет конфигурацию процессора AMD PRO A10-8770 OEM технология виртуализации.
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