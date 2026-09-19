Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.7S
Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD MBMO.20.7S обеспечит возможность приготовления сочного мяса или птицы с равномерной корочкой – потребуется всего-навсего активировать режим гриля. Доступ к возможному функционалу домашней помощницы производится посредством поворотного переключателя и тактовых элементов. О выбранных параметрах и протекающих процессах проинформирует функциональный дисплей. В основании MAUNFELD MBMO.20.7S появилась специальная кнопка, нажав на которую вы с легкостью откроете навесную дверцу. Режим размораживания по весу придется как нельзя кстати для быстрой подготовки продуктов к кулинарному процессу. Рассчитанный на 95 минут таймер в автоматическом режиме приостановит нагрев прибора, как только подойдет к концу обозначенный вами временной отрезок. Функцию блокировки по достоинству оценят семьи с детьми, ведь с ее помощью производится ограничение доступа к параметрам устройства.
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