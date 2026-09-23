Top.Mail.Ru
Кольцо переходное Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X/EOS-FX купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кольцо переходное Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X/EOS-FX

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кольцо переходное Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X/EOS-FX - фото 1
Кольцо переходное Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X/EOS-FX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольцо
  • Кольцо переходное Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X/EOS-FX - фото 1
  • Кольцо переходное Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X/EOS-FX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
6 410 руб.  6 750 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 477637
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кольцо переходное Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X/EOS-FX
6 410 руб. -5%
6 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kipon
Тип товара
Кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
342

Описание товара Кольцо переходное Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X/EOS-FX

При помощи переходных колец становится возможным использование на фотокамерах со сменной оптикой объективов с другим креплением и рабочим отрезком. Переходное кольцо Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X / EOS-FX обладает рядом привлекательных показателей, благодаря которым оно отлично справится с поставленными перед ним задачами. Рассматриваемый аксессуар выполнен из прочного качественного материала, который наделяет приспособление высокой степенью надежности. Помимо всего прочего, следует отметить и простоту установки, которая отличает данную модель- таким образом, этот процесс не займет много времени. Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X / EOS-FX может стать отличным приобретением для каждого фотографа, который ценит высочайшее качество во всем.

Отзывы о товаре Кольцо переходное Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X/EOS-FX




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kipon
Тип товара
Кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Страна производитель
Китай
Описание
При помощи переходных колец становится возможным использование на фотокамерах со сменной оптикой объективов с другим креплением и рабочим отрезком. Переходное кольцо Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X / EOS-FX обладает рядом привлекательных показателей, благодаря которым оно отлично справится с поставленными перед ним задачами. Рассматриваемый аксессуар выполнен из прочного качественного материала, который наделяет приспособление высокой степенью надежности. Помимо всего прочего, следует отметить и простоту установки, которая отличает данную модель- таким образом, этот процесс не займет много времени. Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X / EOS-FX может стать отличным приобретением для каждого фотографа, который ценит высочайшее качество во всем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольцо переходное Kipon Adapter Ring Canon EOS - Fuji X/EOS-FX - данный товар вы можете купить по цене 6410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...