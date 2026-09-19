Набор удлинительных колец Flama FL-NM47A AF для макросъемки для Nikon 1 (алюминий)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор удлинительных колец
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361232
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор удлинительных колец
Вид переходного кольца
промежуточное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
200
Описание товара Набор удлинительных колец Flama FL-NM47A AF для макросъемки для Nikon 1 (алюминий)
Набор удлинительных колец для макросъемки Flama включает в себя три кольца. Они могут быть установлены все вместе, по отдельности или в различных сочетаниях для достижения оптимальной дистанции наведения резкости и как следствие увеличения кратности объектива. Кольца предназначены для установки между фотоаппаратом и объективом. Чем больше суммарная ширина колец, тем больше увеличение изображения, которое может быть достигнуто при съемке.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор удлинительных колец
Вид переходного кольца
промежуточное
Страна производитель
Китай
Набор удлинительных колец для макросъемки Flama включает в себя три кольца. Они могут быть установлены все вместе, по отдельности или в различных сочетаниях для достижения оптимальной дистанции наведения резкости и как следствие увеличения кратности объектива. Кольца предназначены для установки между фотоаппаратом и объективом. Чем больше суммарная ширина колец, тем больше увеличение изображения, которое может быть достигнуто при съемке.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Набор удлинительных колец Flama FL-NM47A AF для макросъемки для Nikon 1 (алюминий) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор удлинительных колец Flama FL-NM47A AF для макросъемки для Nikon 1 (алюминий)