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Набор удлинительных колец Flama FL-NM47A AF для макросъемки для Nikon 1 (алюминий) купить с доставкой в Москве
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Набор удлинительных колец Flama FL-NM47A AF для макросъемки для Nikon 1 (алюминий)

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Набор удлинительных колец Flama FL-NM47A AF для макросъемки для Nikon 1 (алюминий) - фото 1
Набор удлинительных колец Flama FL-NM47A AF для макросъемки для Nikon 1 (алюминий) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор удлинительных колец
  • Набор удлинительных колец Flama FL-NM47A AF для макросъемки для Nikon 1 (алюминий) - фото 1
  • Набор удлинительных колец Flama FL-NM47A AF для макросъемки для Nikon 1 (алюминий) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361232
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Набор удлинительных колец
Вид переходного кольца
промежуточное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
200

Описание товара Набор удлинительных колец Flama FL-NM47A AF для макросъемки для Nikon 1 (алюминий)

Набор удлинительных колец для макросъемки Flama включает в себя три кольца. Они могут быть установлены все вместе, по отдельности или в различных сочетаниях для достижения оптимальной дистанции наведения резкости и как следствие увеличения кратности объектива. Кольца предназначены для установки между фотоаппаратом и объективом. Чем больше суммарная ширина колец, тем больше увеличение изображения, которое может быть достигнуто при съемке.

Отзывы о товаре Набор удлинительных колец Flama FL-NM47A AF для макросъемки для Nikon 1 (алюминий)




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Набор удлинительных колец
Вид переходного кольца
промежуточное
Страна производитель
Китай
Описание
Набор удлинительных колец для макросъемки Flama включает в себя три кольца. Они могут быть установлены все вместе, по отдельности или в различных сочетаниях для достижения оптимальной дистанции наведения резкости и как следствие увеличения кратности объектива. Кольца предназначены для установки между фотоаппаратом и объективом. Чем больше суммарная ширина колец, тем больше увеличение изображения, которое может быть достигнуто при съемке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор удлинительных колец Flama FL-NM47A AF для макросъемки для Nikon 1 (алюминий) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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