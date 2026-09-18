Кольцо переходное Falcon Eyes DBRI
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Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%880 руб. 1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231550
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр резьбы кольца
152 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х6
Вес, г.
100
Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes DBRI
Переходное кольцо DBRI предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм на осветительные приборы с байонетом Hensel/Richter.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр резьбы кольца
152 мм
Страна производитель
Китай
Переходное кольцо DBRI предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм на осветительные приборы с байонетом Hensel/Richter.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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