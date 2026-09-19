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Flama переходное кольцо для фильтра 58-72 mm купить с доставкой в Москве
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Flama переходное кольцо для фильтра 58-72 mm

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Flama переходное кольцо для фильтра 58-72 mm - фото 1
Flama переходное кольцо для фильтра 58-72 mm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
  • Flama переходное кольцо для фильтра 58-72 mm - фото 1
  • Flama переходное кольцо для фильтра 58-72 mm - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361310
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
повышающее
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
200

Описание товара Flama переходное кольцо для фильтра 58-72 mm

Переходное кольцо для объектива Flama Filter Adapter Ring позволяет использовать фильтр с диаметром, отличным от объектива.

Отзывы о товаре Flama переходное кольцо для фильтра 58-72 mm




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
повышающее
Страна производитель
Китай
Описание
Переходное кольцо для объектива Flama Filter Adapter Ring позволяет использовать фильтр с диаметром, отличным от объектива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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