Top.Mail.Ru
Кольцо переходное Falcon Eyes для макровспышки 55-77 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кольцо переходное Falcon Eyes для макровспышки 55-77 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кольцо переходное Falcon Eyes для макровспышки 55-77 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231517
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
77
Диаметр резьбы кольца
55 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes для макровспышки 55-77 мм

Повышающее резьбовое кольцо-адаптер, предназначено для объективов с резьбой под светофильтр 55 мм. На кольцо устанавливается макровспышка с посадочной резьбой диаметром 77 мм.

Отзывы о товаре Кольцо переходное Falcon Eyes для макровспышки 55-77 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
77
Диаметр резьбы кольца
55 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Повышающее резьбовое кольцо-адаптер, предназначено для объективов с резьбой под светофильтр 55 мм. На кольцо устанавливается макровспышка с посадочной резьбой диаметром 77 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольцо переходное Falcon Eyes для макровспышки 55-77 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...