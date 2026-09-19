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Переходное кольцо Flama FL-M43-OM для объективов Olympus OM под байонет Micro 4/3 купить с доставкой в Москве
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Переходное кольцо Flama FL-M43-OM для объективов Olympus OM под байонет Micro 4/3

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Переходное кольцо Flama FL-M43-OM для объективов Olympus OM под байонет Micro 4/3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361229
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
промежуточное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Переходное кольцо Flama FL-M43-OM для объективов Olympus OM под байонет Micro 4/3

Переходное кольцо Flama FL-M43-OM позволяет устанавливать объективы Olympus OM на камеры Micro 4/3. Фокусировка осуществляется в ручном режиме.

Отзывы о товаре Переходное кольцо Flama FL-M43-OM для объективов Olympus OM под байонет Micro 4/3




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
промежуточное
Страна производитель
Китай
Описание
Переходное кольцо Flama FL-M43-OM позволяет устанавливать объективы Olympus OM на камеры Micro 4/3. Фокусировка осуществляется в ручном режиме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходное кольцо Flama FL-M43-OM для объективов Olympus OM под байонет Micro 4/3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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