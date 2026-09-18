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Кольцо-адаптер Godox EL-AD400pro Elinchrom для вспышек AD400Pro купить с доставкой в Москве
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Кольцо-адаптер Godox EL-AD400pro Elinchrom для вспышек AD400Pro

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Кольцо-адаптер Godox EL-AD400pro Elinchrom для вспышек AD400Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231511
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
адаптер
Диаметр резьбы кольца
130 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Кольцо-адаптер Godox EL-AD400pro Elinchrom для вспышек AD400Pro

Крепление работает только для Godox AD400Pro, вы можете использовать его для всех аксессуаров крепления Elinchrom, легко настроить и носить с собой.

Отзывы о товаре Кольцо-адаптер Godox EL-AD400pro Elinchrom для вспышек AD400Pro




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
адаптер
Диаметр резьбы кольца
130 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Крепление работает только для Godox AD400Pro, вы можете использовать его для всех аксессуаров крепления Elinchrom, легко настроить и носить с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольцо-адаптер Godox EL-AD400pro Elinchrom для вспышек AD400Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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