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Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black

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Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black - фото 1
Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black - фото 2
Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black - фото 3
Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black - фото 4
Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black - фото 1
  • Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black - фото 2
  • Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black - фото 3
  • Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black - фото 4
  • Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 477427
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black
1 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Портативная акустика
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
160

Описание товара Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black

Портативная акустика CBR CMS 144Bt от компании CBR в черно-серебристом корпусе оборудована двумя колонками, которые обеспечивают ей полную мощность звука на выходе до 6 Вт. Колонка позволит вам прослушивать музыку где угодно: на прогулке, пикнике, в путешествии. Акустика, рассчитанная на передачу звуков в диапазоне частот 80-18000 Гц, может в течение 5 часов работать от встроенной батареи. Ёмкость аккумулятора: 1800 мАч. Время зарядки аккумулятора: 2-3 часа. Соотношение сигнал/шум равняется 75 дБ. Совместима с разными устройствами, поддерживающими Bluetooth: ПК, MP3-плеером, ноутбуком. Линейный AUX-вход позволит подключить смартфон к колонке традиционным способом - при помощи кабеля. Есть возможность подключения флэш-накопителя формата TF/microSD. Дополнительным преимуществом модели является возможность ее использования в качестве внешнего аккумулятора. Эта функция реализуется с помощью USB-порта. Удобство при переноске обеспечивает специальная ручка.

Отзывы о товаре Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Портативная акустика
Описание
Портативная акустика CBR CMS 144Bt от компании CBR в черно-серебристом корпусе оборудована двумя колонками, которые обеспечивают ей полную мощность звука на выходе до 6 Вт. Колонка позволит вам прослушивать музыку где угодно: на прогулке, пикнике, в путешествии. Акустика, рассчитанная на передачу звуков в диапазоне частот 80-18000 Гц, может в течение 5 часов работать от встроенной батареи. Ёмкость аккумулятора: 1800 мАч. Время зарядки аккумулятора: 2-3 часа. Соотношение сигнал/шум равняется 75 дБ. Совместима с разными устройствами, поддерживающими Bluetooth: ПК, MP3-плеером, ноутбуком. Линейный AUX-вход позволит подключить смартфон к колонке традиционным способом - при помощи кабеля. Есть возможность подключения флэш-накопителя формата TF/microSD. Дополнительным преимуществом модели является возможность ее использования в качестве внешнего аккумулятора. Эта функция реализуется с помощью USB-порта. Удобство при переноске обеспечивает специальная ручка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1140 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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