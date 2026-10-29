Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика CBR CMS 144Bt Black
Портативная акустика CBR CMS 144Bt от компании CBR в черно-серебристом корпусе оборудована двумя колонками, которые обеспечивают ей полную мощность звука на выходе до 6 Вт. Колонка позволит вам прослушивать музыку где угодно: на прогулке, пикнике, в путешествии. Акустика, рассчитанная на передачу звуков в диапазоне частот 80-18000 Гц, может в течение 5 часов работать от встроенной батареи. Ёмкость аккумулятора: 1800 мАч. Время зарядки аккумулятора: 2-3 часа. Соотношение сигнал/шум равняется 75 дБ. Совместима с разными устройствами, поддерживающими Bluetooth: ПК, MP3-плеером, ноутбуком. Линейный AUX-вход позволит подключить смартфон к колонке традиционным способом - при помощи кабеля. Есть возможность подключения флэш-накопителя формата TF/microSD. Дополнительным преимуществом модели является возможность ее использования в качестве внешнего аккумулятора. Эта функция реализуется с помощью USB-порта. Удобство при переноске обеспечивает специальная ручка.
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