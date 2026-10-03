Портативная акустика Ruimatech VA-7804
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Ruimatech VA-7804
Портативная акустика Ruimatech — это идеальное сочетание компактности и функциональности для тех, кто любит наслаждаться музыкой в пути. Эта модель оснащена одном полосной аудиосистемой, которая обеспечивает чистый моно звук с мощностью 9 Вт. Благодаря встроенному аккумулятору, вы можете наслаждаться музыкой без необходимости постоянно подключаться к сети, а поддержка Bluetooth v4.2 позволяет легко подключать акустику к любым совместимым устройствам для беспроводного воспроизведения музыки. Элегантный черный корпус выполнен из прочного пластика, что придаёт устройству современный и стильный вид, а также гарантирует долговечность. Для дополнительного удобства модель оснащена USB-портом, позволяющим подключать внешние устройства и заряжать их при необходимости. Портативная акустика Ruimatech — это надежный выбор для активных людей, ценящих качество звука и мобильность. Китайская компания Ruimatech позаботилась о том, чтобы вы получали максимальное удовольствие от прослушивания музыки, где бы вы ни находились.
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