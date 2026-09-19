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Портативная акустика SmartBuy Solid SBS-4430 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика SmartBuy Solid SBS-4430

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Портативная акустика SmartBuy Solid SBS-4430 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
12
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика SmartBuy Solid SBS-4430 - фото 1
  • Портативная акустика SmartBuy Solid SBS-4430 - фото 2
  • Портативная акустика SmartBuy Solid SBS-4430 - фото 3
  • Портативная акустика SmartBuy Solid SBS-4430 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422965
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
эквалайзер
Звук
2.1
Мощность, Вт
12
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v4.1
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500
Время работы, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х15х14
Вес, кг.
1.36

Описание товара Портативная акустика SmartBuy Solid SBS-4430

Портативная акустика SmartBuy представляет собой стильное и компактное решение для любителей качественного звука на ходу. Эта колонка мощностью 12 Вт обеспечивает насыщенное и чистое звучание, заполняя пространство яркими аудиоэффектами. С одним полнодиапазонным динамиком, она предлагает сбалансированное воспроизведение музыки без искажений. Интегрированная технология Bluetooth позволяет легко соединяться с любыми совместимыми устройствами, будь то смартфон, планшет или ноутбук, обеспечивая удобство беспроводного подключения и свободу перемещения. Время работы до 5 часов на одном заряде позволяет наслаждаться любимыми треками в течение длительного периода без необходимости подключения к сети. Бренд SmartBuy гарантирует надежность и качество, делая эту портативную колонку идеальным компаньоном для активного отдыха, пикников и домашних вечеринок. Будь то в путешествии или дома, данная колонка станет вашим верным спутником в мире музыки.

Отзывы о товаре Портативная акустика SmartBuy Solid SBS-4430




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
эквалайзер
Звук
2.1
Мощность, Вт
12
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v4.1
Развернуть
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500
Время работы, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика SmartBuy представляет собой стильное и компактное решение для любителей качественного звука на ходу. Эта колонка мощностью 12 Вт обеспечивает насыщенное и чистое звучание, заполняя пространство яркими аудиоэффектами. С одним полнодиапазонным динамиком, она предлагает сбалансированное воспроизведение музыки без искажений. Интегрированная технология Bluetooth позволяет легко соединяться с любыми совместимыми устройствами, будь то смартфон, планшет или ноутбук, обеспечивая удобство беспроводного подключения и свободу перемещения. Время работы до 5 часов на одном заряде позволяет наслаждаться любимыми треками в течение длительного периода без необходимости подключения к сети. Бренд SmartBuy гарантирует надежность и качество, делая эту портативную колонку идеальным компаньоном для активного отдыха, пикников и домашних вечеринок. Будь то в путешествии или дома, данная колонка станет вашим верным спутником в мире музыки.
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Доставка
Отзывы


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