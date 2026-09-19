Портативная акустика SmartBuy Solid SBS-4430
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика SmartBuy Solid SBS-4430
Портативная акустика SmartBuy представляет собой стильное и компактное решение для любителей качественного звука на ходу. Эта колонка мощностью 12 Вт обеспечивает насыщенное и чистое звучание, заполняя пространство яркими аудиоэффектами. С одним полнодиапазонным динамиком, она предлагает сбалансированное воспроизведение музыки без искажений. Интегрированная технология Bluetooth позволяет легко соединяться с любыми совместимыми устройствами, будь то смартфон, планшет или ноутбук, обеспечивая удобство беспроводного подключения и свободу перемещения. Время работы до 5 часов на одном заряде позволяет наслаждаться любимыми треками в течение длительного периода без необходимости подключения к сети. Бренд SmartBuy гарантирует надежность и качество, делая эту портативную колонку идеальным компаньоном для активного отдыха, пикников и домашних вечеринок. Будь то в путешествии или дома, данная колонка станет вашим верным спутником в мире музыки.
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