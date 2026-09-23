Картридж струйный G&G NH-CN056AN №933L желтый (14мл) для HP Officejet 6100/6600/6700/7110/7510
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картридж
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%450 руб. 870 руб.
В наличии
Код товара: 476849
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450 руб. -48%
870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Поддерживаемые модели принтеров
6100, 6600, 6700, 7110, 7510
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
60
Описание товара Картридж струйный G&G NH-CN056AN №933L желтый (14мл) для HP Officejet 6100/6600/6700/7110/7510
Картридж струйный GG-CN056AN желтого цвета объемом 14 мл предназначен для использования с принтерами HP Officejet моделей 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610 и 7612. Этот совместимый картридж обеспечивает качественную струйную печать, что делает его отличным выбором для офисных и домашних нужд. Изготовленный из пластика, он отличается надежностью и долговечностью. Несмотря на отсутствие чипа, картридж легко устанавливается и обеспечивает стабильную работу принтера. Компактные размеры 135x200x195 мм и небольшой вес в 0.060 кг делают его удобным для хранения и транспортировки.
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Бренд
Тип товара
Картридж
Поддерживаемые модели принтеров
6100, 6600, 6700, 7110, 7510
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Картридж струйный GG-CN056AN желтого цвета объемом 14 мл предназначен для использования с принтерами HP Officejet моделей 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610 и 7612. Этот совместимый картридж обеспечивает качественную струйную печать, что делает его отличным выбором для офисных и домашних нужд. Изготовленный из пластика, он отличается надежностью и долговечностью. Несмотря на отсутствие чипа, картридж легко устанавливается и обеспечивает стабильную работу принтера. Компактные размеры 135x200x195 мм и небольшой вес в 0.060 кг делают его удобным для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Картридж струйный G&G NH-CN056AN №933L желтый (14мл) для HP Officejet 6100/6600/6700/7110/7510 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный G&G NH-CN056AN №933L желтый (14мл) для HP Officejet 6100/6600/6700/7110/7510