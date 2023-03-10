Картридж струйный EasyPrint IC-CLI451BK XL Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%340 руб. 710 руб.
В наличии
Код товара: 381671
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Загружаем...
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Загружаем...
340 руб. -52%
710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х3
Вес, г.
100
Описание товара Картридж струйный EasyPrint IC-CLI451BK XL Black
Картриджи для струйных принтеров EasyPrint созданы для тех, кто ценит качество и эффективность. Эти струйные картриджи отличаются повышенной емкостью, что обеспечивает длительный срок службы и снижает необходимость в частой замене. Бренд EasyPrint гарантирует стабильную печать без потери качества, обеспечивая яркие и четкие изображения. Эти картриджи совместимы с широким спектром моделей струйных принтеров и идеально подойдут как для домашнего, так и для офисного использования. Благодаря простоте установки и надежной работе, картриджи EasyPrint становятся незаменимым выбором для пользователей, стремящихся к максимальной производительности своих устройств.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Картриджи для струйных принтеров EasyPrint созданы для тех, кто ценит качество и эффективность. Эти струйные картриджи отличаются повышенной емкостью, что обеспечивает длительный срок службы и снижает необходимость в частой замене. Бренд EasyPrint гарантирует стабильную печать без потери качества, обеспечивая яркие и четкие изображения. Эти картриджи совместимы с широким спектром моделей струйных принтеров и идеально подойдут как для домашнего, так и для офисного использования. Благодаря простоте установки и надежной работе, картриджи EasyPrint становятся незаменимым выбором для пользователей, стремящихся к максимальной производительности своих устройств.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Достоинства:
Комментарий:
Цена оригинальных от 2 тр (размер L) и 4 тр ( размер XL). Здесь 350р за XL,в 10 раз дешевле. Брала по совету мастера, который обслуживает наши принтеры на работе.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не устанавливал в принтер.
Достоинства:
Комментарий:
Доступная по цене замена оригинальным картриджам
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в хорошем виде. Отличная замена оригинальным. Качество печати хорошее, принтер его отлично считывает. Самый бюджетный картридж что мне удалось найти.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал для домашней фотопечати рисунков, все устроило.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный качественный картридж. Берём обычно всегда всю серию.
Картридж струйный EasyPrint IC-CLI451BK XL Black - купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный EasyPrint IC-CLI451BK XL Black
Достоинства:
Комментарий:
Цена оригинальных от 2 тр (размер L) и 4 тр ( размер XL). Здесь 350р за XL,в 10 раз дешевле. Брала по совету мастера, который обслуживает наши принтеры на работе.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не устанавливал в принтер.
Достоинства:
Комментарий:
Доступная по цене замена оригинальным картриджам
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в хорошем виде. Отличная замена оригинальным. Качество печати хорошее, принтер его отлично считывает. Самый бюджетный картридж что мне удалось найти.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал для домашней фотопечати рисунков, все устроило.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный качественный картридж. Берём обычно всегда всю серию.