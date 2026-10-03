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Картридж струйный Cactus CS-EPT3791 378XL черный (13.2мл) для Epson Expression Photo XP-8500/XP-8505/XP-15000 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-EPT3791 378XL черный (13.2мл) для Epson Expression Photo XP-8500/XP-8505/XP-15000

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Картридж струйный Cactus CS-EPT3791 378XL черный (13.2мл) для Epson Expression Photo XP-8500/XP-8505/XP-15000 - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-EPT3791 378XL черный (13.2мл) для Epson Expression Photo XP-8500/XP-8505/XP-15000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT3791 378XL черный (13.2мл) для Epson Expression Photo XP-8500/XP-8505/XP-15000 - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT3791 378XL черный (13.2мл) для Epson Expression Photo XP-8500/XP-8505/XP-15000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
420 руб.  810 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648515
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-EPT3791 378XL черный (13.2мл) для Epson Expression Photo XP-8500/XP-8505/XP-15000
420 руб. -48%
810 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
9х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT3791 378XL черный (13.2мл) для Epson Expression Photo XP-8500/XP-8505/XP-15000

Струйный картридж Cactus CS-EPT3791 378XL предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT3791 378XL черный (13.2мл) для Epson Expression Photo XP-8500/XP-8505/XP-15000




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT3791 378XL предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT3791 378XL черный (13.2мл) для Epson Expression Photo XP-8500/XP-8505/XP-15000 - стоимость товара 420 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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