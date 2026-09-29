Картридж струйный Cactus CS-CB323N №178XL синий для HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510 (14.6мл)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510
Ресурс (страниц)
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%410 руб. 810 руб.
В наличии
Код товара: 233316
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410 руб. -49%
810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510
Ресурс (страниц)
500
Цвет
голубой
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
460
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CB323N №178XL синий для HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510 (14.6мл)
Струйный картридж Cactus CS-CB323N (№178XL) — это высококачественный совместимый расходный материал для цветных струйных принтеров и МФУ Hewlett-Packard. Он является полноценным и экономичным аналогом оригинального картриджа HP 178XL Cyan (CB323HE), обеспечивая стабильную работу печатающей техники без переплат за бренд.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510
Ресурс (страниц)
500
Цвет
голубой
Струйный картридж Cactus CS-CB323N (№178XL) — это высококачественный совместимый расходный материал для цветных струйных принтеров и МФУ Hewlett-Packard. Он является полноценным и экономичным аналогом оригинального картриджа HP 178XL Cyan (CB323HE), обеспечивая стабильную работу печатающей техники без переплат за бренд.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-CB323N №178XL синий для HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510 (14.6мл) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 410 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CB323N №178XL синий для HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510 (14.6мл)