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Картридж струйный Cactus CS-CB323N №178XL синий для HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510 (14.6мл) купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-CB323N №178XL синий для HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510 (14.6мл)

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Картридж струйный Cactus CS-CB323N №178XL синий для HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510 (14.6мл)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510
Ресурс (страниц)
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
410 руб.  810 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 233316
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-CB323N №178XL синий для HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510 (14.6мл)
410 руб. -49%
810 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510
Ресурс (страниц)
500
Цвет
голубой
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
460

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CB323N №178XL синий для HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510 (14.6мл)

Струйный картридж Cactus CS-CB323N (№178XL) — это высококачественный совместимый расходный материал для цветных струйных принтеров и МФУ Hewlett-Packard. Он является полноценным и экономичным аналогом оригинального картриджа HP 178XL Cyan (CB323HE), обеспечивая стабильную работу печатающей техники без переплат за бренд.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CB323N №178XL синий для HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510 (14.6мл)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510
Ресурс (страниц)
500
Цвет
голубой
Описание
Струйный картридж Cactus CS-CB323N (№178XL) — это высококачественный совместимый расходный материал для цветных струйных принтеров и МФУ Hewlett-Packard. Он является полноценным и экономичным аналогом оригинального картриджа HP 178XL Cyan (CB323HE), обеспечивая стабильную работу печатающей техники без переплат за бренд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-CB323N №178XL синий для HP PS B8553/C5383/C6383/D5463/5510 (14.6мл) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 410 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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