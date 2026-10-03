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Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE многоцветный 90мл для HP DJ Ink Adv 1115/2135/3635/3835/4535 купить с доставкой в Москве
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Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE многоцветный 90мл для HP DJ Ink Adv 1115/2135/3635/3835/4535

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Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE многоцветный 90мл для HP DJ Ink Adv 1115/2135/3635/3835/4535
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Заправочный набор для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
360 руб.  740 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250224
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE многоцветный 90мл для HP DJ Ink Adv 1115/2135/3635/3835/4535
360 руб. -51%
740 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Заправочный набор для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
258

Описание товара Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE многоцветный 90мл для HP DJ Ink Adv 1115/2135/3635/3835/4535

Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE — это надежное и экономичное решение для самостоятельной заправки цветных картриджей HP 652 (F6V24AE). Комплект разработан специально для использования в домашних условиях и в небольших офисах, позволяя в разы снизить стоимость каждого отпечатка без потери качества.

Отзывы о товаре Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE многоцветный 90мл для HP DJ Ink Adv 1115/2135/3635/3835/4535




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Заправочный набор для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE — это надежное и экономичное решение для самостоятельной заправки цветных картриджей HP 652 (F6V24AE). Комплект разработан специально для использования в домашних условиях и в небольших офисах, позволяя в разы снизить стоимость каждого отпечатка без потери качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заправочный набор Cactus CS-RK-F6V24AE многоцветный 90мл для HP DJ Ink Adv 1115/2135/3635/3835/4535 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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