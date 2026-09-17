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Картридж Brother BT6000BK для Brother DCP-T300/T500W/T700W, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Brother BT6000BK для Brother DCP-T300/T500W/T700W, черный

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Картридж Brother BT6000BK для Brother DCP-T300/T500W/T700W, черный - фото 1
Картридж Brother BT6000BK для Brother DCP-T300/T500W/T700W, черный - фото 2
Картридж Brother BT6000BK для Brother DCP-T300/T500W/T700W, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Brother
  • Картридж Brother BT6000BK для Brother DCP-T300/T500W/T700W, черный - фото 1
  • Картридж Brother BT6000BK для Brother DCP-T300/T500W/T700W, черный - фото 2
  • Картридж Brother BT6000BK для Brother DCP-T300/T500W/T700W, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-76%
580 руб.  2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168350
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Характеристики

Бренд
Brother Records
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х16
Вес, г.
175

Описание товара Картридж Brother BT6000BK для Brother DCP-T300/T500W/T700W, черный

Является расходным материалом для печатающих устройств компании Brother. Чернила поставляются в пластиковом контейнере. Горлышко контейнера заужено и обеспечивает удобную заправку картриджа, а также оснащено пробкой.

Отзывы о товаре Картридж Brother BT6000BK для Brother DCP-T300/T500W/T700W, черный




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Характеристики
Бренд
Brother Records
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Является расходным материалом для печатающих устройств компании Brother. Чернила поставляются в пластиковом контейнере. Горлышко контейнера заужено и обеспечивает удобную заправку картриджа, а также оснащено пробкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Brother BT6000BK для Brother DCP-T300/T500W/T700W, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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