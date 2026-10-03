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Картридж струйный G&G GG-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный G&G GG-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

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Картридж струйный G&amp;G GG-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 1
Картридж струйный G&amp;G GG-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
  • Картридж струйный G&amp;G GG-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 1
  • Картридж струйный G&amp;G GG-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645952
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж струйный G&G GG-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
390 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
HL-J6000DW/J6100DW
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
130

Описание товара Картридж струйный G&G GG-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

Картридж струйный LC3239XLY желтый (yellow) Увеличенной емкости 52 мл., 5000 стр. при 5% заполнении листа A4 для BrotherСовместим с:(LC3239XLY) - Brother HL-J6000DW, Brother HL-J6100DW, Brother MFC-J5945DW, Brother MFC-J6945DW, Brother MFC-J6947DW

Отзывы о товаре Картридж струйный G&G GG-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
HL-J6000DW/J6100DW
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный LC3239XLY желтый (yellow) Увеличенной емкости 52 мл., 5000 стр. при 5% заполнении листа A4 для BrotherСовместим с:(LC3239XLY) - Brother HL-J6000DW, Brother HL-J6100DW, Brother MFC-J5945DW, Brother MFC-J6945DW, Brother MFC-J6947DW
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный G&G GG-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - стоимость товара 390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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