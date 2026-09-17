Картридж Brother LC1280XLBK для Brother MFC-J6510DW/J6910DW, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168359
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MFC-J6510DW, MFC-J6910DW
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х9
Вес, г.
100
Описание товара Картридж Brother LC1280XLBK для Brother MFC-J6510DW/J6910DW, черный
Нужен картридж, который позволяет напечатать больше страниц, не жертвуя качеством? В таком случае выберите оригинальный чернильный картридж повышенной емкости: с ним печать обойдется дешевле, а качество будет соответствовать высочайшим стандартам Brother.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MFC-J6510DW, MFC-J6910DW
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Нужен картридж, который позволяет напечатать больше страниц, не жертвуя качеством? В таком случае выберите оригинальный чернильный картридж повышенной емкости: с ним печать обойдется дешевле, а качество будет соответствовать высочайшим стандартам Brother.
Картридж Brother LC1280XLBK для Brother MFC-J6510DW/J6910DW, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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