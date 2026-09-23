Картридж струйный G&G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
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Характеристики
Описание товара Картридж струйный G&G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
Картриджи для струйных принтеров G&G – это надежное решение для качественной и эффективной печати. Эти картриджи сочетают в себе высокую производительность и доступную цену, предоставляя пользователю отличное качество печати на протяжении всего срока службы. С емкостью, соответствующей стандартным требованиям, картриджи G&G обеспечивают оптимальное количество чернил для выполнения повседневных задач, будь то печать документов, фотографий или графиков. Их удобно использовать в офисе или дома, где требуется стабильная и качественная печать. Как часть линейки струйных картриджей, продукция бренда G&G разработана с учетом последних технологий для точной передачи цветов и глубины изображений, обеспечивая четкость каждой детали на бумаге. Эти картриджи совместимы с различными моделями струйных принтеров, что делает их универсальным выбором для множества пользователей. Доверяйте бренду G&G для получения высококачественных результатов печати и наслаждайтесь долгосрочной производительностью, которую гарантируют картриджи этой марки.
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