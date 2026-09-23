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Картридж струйный G&G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный G&G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740

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Картридж струйный G&amp;G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740 - фото 1
Картридж струйный G&amp;G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740 - фото 2
Картридж струйный G&amp;G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
Ресурс (страниц)
810
  • Картридж струйный G&amp;G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740 - фото 1
  • Картридж струйный G&amp;G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740 - фото 2
  • Картридж струйный G&amp;G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
340 руб.  710 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476956
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж струйный G&G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
340 руб. -52%
710 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
Ресурс (страниц)
810
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х12
Вес, кг.
1

Описание товара Картридж струйный G&G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740

Картриджи для струйных принтеров G&G – это надежное решение для качественной и эффективной печати. Эти картриджи сочетают в себе высокую производительность и доступную цену, предоставляя пользователю отличное качество печати на протяжении всего срока службы. С емкостью, соответствующей стандартным требованиям, картриджи G&G обеспечивают оптимальное количество чернил для выполнения повседневных задач, будь то печать документов, фотографий или графиков. Их удобно использовать в офисе или дома, где требуется стабильная и качественная печать. Как часть линейки струйных картриджей, продукция бренда G&G разработана с учетом последних технологий для точной передачи цветов и глубины изображений, обеспечивая четкость каждой детали на бумаге. Эти картриджи совместимы с различными моделями струйных принтеров, что делает их универсальным выбором для множества пользователей. Доверяйте бренду G&G для получения высококачественных результатов печати и наслаждайтесь долгосрочной производительностью, которую гарантируют картриджи этой марки.

Отзывы о товаре Картридж струйный G&G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
Ресурс (страниц)
810
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи для струйных принтеров G&G – это надежное решение для качественной и эффективной печати. Эти картриджи сочетают в себе высокую производительность и доступную цену, предоставляя пользователю отличное качество печати на протяжении всего срока службы. С емкостью, соответствующей стандартным требованиям, картриджи G&G обеспечивают оптимальное количество чернил для выполнения повседневных задач, будь то печать документов, фотографий или графиков. Их удобно использовать в офисе или дома, где требуется стабильная и качественная печать. Как часть линейки струйных картриджей, продукция бренда G&G разработана с учетом последних технологий для точной передачи цветов и глубины изображений, обеспечивая четкость каждой детали на бумаге. Эти картриджи совместимы с различными моделями струйных принтеров, что делает их универсальным выбором для множества пользователей. Доверяйте бренду G&G для получения высококачественных результатов печати и наслаждайтесь долгосрочной производительностью, которую гарантируют картриджи этой марки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный G&G NC-CLI-471XLC CLI-471XL C голубой (10.8мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740 - стоимость товара 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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