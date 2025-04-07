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Картридж Epson T6644 (C13T66444A) для Epson L100, желтый купить с доставкой в Москве
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Картридж Epson T6644 (C13T66444A) для Epson L100, желтый

6 Отзывы
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Картридж Epson T6644 (C13T66444A) для Epson L100, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168560
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х4
Вес, г.
108

Описание товара Картридж Epson T6644 (C13T66444A) для Epson L100, желтый

Чернила для заправки картриджа, цвет - желтый, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл

Отзывы о товаре Картридж Epson T6644 (C13T66444A) для Epson L100, желтый

Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
дарья а.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро,ещё не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2023
Любовь М.

Достоинства:


Комментарий:
Сменила оригинал на аналог этой фирмы. Полностью устраивает
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2023
Василий И.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену норма. Желательно для постоянной печать. 4 дня стоит принтер, день работает. Надо прогонять краски. Подсыхают.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2022
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
полностью устраивают, подходит для моего принтера, буду брать постоянно, хороший аналог более дорогим чернилам.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2022
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
краски хорошего качества для принтера epson l 3050 подошли.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2022
Даудова Д.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала чернила, очень хорошие печатают хорошо, всем советую !!!!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила для заправки картриджа, цвет - желтый, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
дарья а.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро,ещё не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2023
Любовь М.

Достоинства:


Комментарий:
Сменила оригинал на аналог этой фирмы. Полностью устраивает
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2023
Василий И.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену норма. Желательно для постоянной печать. 4 дня стоит принтер, день работает. Надо прогонять краски. Подсыхают.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2022
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
полностью устраивают, подходит для моего принтера, буду брать постоянно, хороший аналог более дорогим чернилам.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2022
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
краски хорошего качества для принтера epson l 3050 подошли.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2022
Даудова Д.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала чернила, очень хорошие печатают хорошо, всем советую !!!!


Картридж Epson T6644 (C13T66444A) для Epson L100, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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