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Картридж Epson T6641 (C13T66414A) для Epson L100, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Epson T6641 (C13T66414A) для Epson L100, черный

6 Отзывы
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Картридж Epson T6641 (C13T66414A) для Epson L100, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168557
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
L100
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
100

Описание товара Картридж Epson T6641 (C13T66414A) для Epson L100, черный

Чернила для заправки картриджа, цвет - черный, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл

Отзывы о товаре Картридж Epson T6641 (C13T66414A) для Epson L100, черный

Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
дарья а.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро,ещё не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2023
Любовь М.

Достоинства:


Комментарий:
Сменила оригинал на аналог этой фирмы. Полностью устраивает
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2023
Василий И.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену норма. Желательно для постоянной печать. 4 дня стоит принтер, день работает. Надо прогонять краски. Подсыхают.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2022
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
полностью устраивают, подходит для моего принтера, буду брать постоянно, хороший аналог более дорогим чернилам.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2022
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
краски хорошего качества для принтера epson l 3050 подошли.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2022
Даудова Д.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала чернила, очень хорошие печатают хорошо, всем советую !!!!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
L100
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила для заправки картриджа, цвет - черный, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
дарья а.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро,ещё не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2023
Любовь М.

Достоинства:


Комментарий:
Сменила оригинал на аналог этой фирмы. Полностью устраивает
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2023
Василий И.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену норма. Желательно для постоянной печать. 4 дня стоит принтер, день работает. Надо прогонять краски. Подсыхают.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2022
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
полностью устраивают, подходит для моего принтера, буду брать постоянно, хороший аналог более дорогим чернилам.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2022
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
краски хорошего качества для принтера epson l 3050 подошли.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2022
Даудова Д.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала чернила, очень хорошие печатают хорошо, всем советую !!!!


Картридж Epson T6641 (C13T66414A) для Epson L100, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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