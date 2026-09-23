Дождеватель Palisad (654128)
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Характеристики
Описание товара Дождеватель Palisad (654128)
Импульсный латунный разбрызгиватель Palisad 65412 с регулировкой угла горизонтального распыления и дальностью разбрызгивания до 26 м, предназначен для стационарного полива на участке площадью до 500 кв. м. Изменяя угол струи и дальность разбрызгивания, можно задать конкретный сектор орошения. Устройство пригодится для ухода за зелеными насаждениями на даче и прочих озелененных территориях.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из латуни.
- Простая установка — распылитель надежно фиксируется в почве при помощи штыря-пики.
- Универсальное штуцерное соединение — устройство можно подключать ко всем поливочным системам Palisad и Palisad Luxe.
- Возможность включения в сеть дождевателей — у разбрызгивателя имеется дополнительное соединительное гнездо.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Импульсный латунный разбрызгиватель Palisad 65412 с регулировкой угла горизонтального распыления и дальностью разбрызгивания до 26 м, предназначен для стационарного полива на участке площадью до 500 кв. м. Изменяя угол струи и дальность разбрызгивания, можно задать конкретный сектор орошения. Устройство пригодится для ухода за зелеными насаждениями на даче и прочих озелененных территориях.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из латуни.
- Простая установка — распылитель надежно фиксируется в почве при помощи штыря-пики.
- Универсальное штуцерное соединение — устройство можно подключать ко всем поливочным системам Palisad и Palisad Luxe.
- Возможность включения в сеть дождевателей — у разбрызгивателя имеется дополнительное соединительное гнездо.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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