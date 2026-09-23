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Дождеватель Palisad (654128) купить с доставкой в Москве
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Дождеватель Palisad (654128)

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Дождеватель Palisad (654128) - фото 7
Дождеватель Palisad (654128) - фото 8
Дождеватель Palisad (654128) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 1
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 2
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 3
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 4
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 5
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 6
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 7
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 8
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476167
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Дождеватель Palisad (654128)
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х15х10
Вес, г.
342

Описание товара Дождеватель Palisad (654128)

Импульсный латунный разбрызгиватель Palisad 65412 с регулировкой угла горизонтального распыления и дальностью разбрызгивания до 26 м, предназначен для стационарного полива на участке площадью до 500 кв. м. Изменяя угол струи и дальность разбрызгивания, можно задать конкретный сектор орошения. Устройство пригодится для ухода за зелеными насаждениями на даче и прочих озелененных территориях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из латуни.
  • Простая установка — распылитель надежно фиксируется в почве при помощи штыря-пики.
  • Универсальное штуцерное соединение — устройство можно подключать ко всем поливочным системам Palisad и Palisad Luxe.
  • Возможность включения в сеть дождевателей — у разбрызгивателя имеется дополнительное соединительное гнездо.

Отзывы о товаре Дождеватель Palisad (654128)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Страна производитель
Китай
Описание

Импульсный латунный разбрызгиватель Palisad 65412 с регулировкой угла горизонтального распыления и дальностью разбрызгивания до 26 м, предназначен для стационарного полива на участке площадью до 500 кв. м. Изменяя угол струи и дальность разбрызгивания, можно задать конкретный сектор орошения. Устройство пригодится для ухода за зелеными насаждениями на даче и прочих озелененных территориях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из латуни.
  • Простая установка — распылитель надежно фиксируется в почве при помощи штыря-пики.
  • Универсальное штуцерное соединение — устройство можно подключать ко всем поливочным системам Palisad и Palisad Luxe.
  • Возможность включения в сеть дождевателей — у разбрызгивателя имеется дополнительное соединительное гнездо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель Palisad (654128) - купить по цене 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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