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Длинногубцы КВТ Мастер 77424 160мм купить с доставкой в Москве
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Длинногубцы КВТ Мастер 77424 160мм

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Длинногубцы КВТ Мастер 77424 160мм - фото 1
Длинногубцы КВТ Мастер 77424 160мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Длинногубцы
  • Длинногубцы КВТ Мастер 77424 160мм - фото 1
  • Длинногубцы КВТ Мастер 77424 160мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475586
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Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Длинногубцы
Размеры в упаковке, см
23х9х3
Вес, г.
156

Описание товара Длинногубцы КВТ Мастер 77424 160мм

Изогнутые длинногубцы 160 мм КВТ Мастер 77424 представляют собой удобный инструмент для работы с мелкими деталями в сложных условиях. Преимущество конструкции заключается в наличии хромованадиевых губок, а также эргономичных рукоятках с надежным хватом.

Отзывы о товаре Длинногубцы КВТ Мастер 77424 160мм




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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Длинногубцы
Описание
Изогнутые длинногубцы 160 мм КВТ Мастер 77424 представляют собой удобный инструмент для работы с мелкими деталями в сложных условиях. Преимущество конструкции заключается в наличии хромованадиевых губок, а также эргономичных рукоятках с надежным хватом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Длинногубцы КВТ Мастер 77424 160мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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