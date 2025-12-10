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Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) купить с доставкой в Москве
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Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18)

8 Отзывы
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Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - фото 1
Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - фото 2
Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - фото 3
Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - фото 4
Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - фото 5
Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямая
  • Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - фото 1
  • Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - фото 2
  • Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - фото 3
  • Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - фото 4
  • Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - фото 5
  • Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18)
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямая
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 250 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х2
Вес, г.
216

Описание товара Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18)

Комбинированные плоскогубцы 180 мм KRAFTOOL KRAFT-MAX 22011-1-18 применяются для выполнения слесарных работ в производственной сфере деятельности. Также подходят для бытового использования. Инструмент отличается повышенным сроком службы, так как полностью выполнен из прочных материалов. Губки изделия выполнены из хромомолибденовой стали, а рукоятки - из маслобензостойкого пластика. Плоскогубцы просты и удобны в применении за счет эргономичной формы ручек.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 180 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18)

Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
плоский отличные. Легкие,удобные в руке, из качественной стали; легко кусают трос 6 мм. беру уже не в первый раз. ( пропадают во время монтажа)
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные пассатижи. Люфта нет абсолютно, поэтому перекусывают швейную нитку. Единственный недостаток - высокая цена
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
есть ржавчина на месте соединения двух частей металла
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сделаны качественно, прорезиненные ручки, сведение поверхностей на мой взгляд отличное
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Павел И.

Достоинства:


Комментарий:
на вид отличные,а так плоски, как плоски ничего сверхъестественного
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобные для средней ладони, за качество можно не переживать, это просто шик
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
Все ровное и качественное. Единственный момент по эргономике ручки, идет заужение и расширение, при работе это немного ощущается и это давит на руки, зачем так было сделано не очень понятно
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
ASLAN A.

Достоинства:


Комментарий:
железо де 3мм и медь на 10 сечение пойдёт, самарезы не кусаю и не совету, пвс отлично режет



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямая
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 250 г
Страна производитель
Китай
Описание
Комбинированные плоскогубцы 180 мм KRAFTOOL KRAFT-MAX 22011-1-18 применяются для выполнения слесарных работ в производственной сфере деятельности. Также подходят для бытового использования. Инструмент отличается повышенным сроком службы, так как полностью выполнен из прочных материалов. Губки изделия выполнены из хромомолибденовой стали, а рукоятки - из маслобензостойкого пластика. Плоскогубцы просты и удобны в применении за счет эргономичной формы ручек.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 180 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
плоский отличные. Легкие,удобные в руке, из качественной стали; легко кусают трос 6 мм. беру уже не в первый раз. ( пропадают во время монтажа)
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные пассатижи. Люфта нет абсолютно, поэтому перекусывают швейную нитку. Единственный недостаток - высокая цена
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
есть ржавчина на месте соединения двух частей металла
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сделаны качественно, прорезиненные ручки, сведение поверхностей на мой взгляд отличное
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Павел И.

Достоинства:


Комментарий:
на вид отличные,а так плоски, как плоски ничего сверхъестественного
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобные для средней ладони, за качество можно не переживать, это просто шик
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
Все ровное и качественное. Единственный момент по эргономике ручки, идет заужение и расширение, при работе это немного ощущается и это давит на руки, зачем так было сделано не очень понятно
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
ASLAN A.

Достоинства:


Комментарий:
железо де 3мм и медь на 10 сечение пойдёт, самарезы не кусаю и не совету, пвс отлично режет


Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL KraftMax (22011-1-18) - по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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