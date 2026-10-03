Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-18_z01
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Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
углеродистая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
В наличии
Код товара: 349048
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1 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
углеродистая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 270 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х3
Вес, г.
265
Описание товара Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-18_z01
Плоскогубцы ELECTRO-KRAFT 180 мм KRAFTOOL 2202-1-18_z01 прекрасно подходят для захвата и удержания различных деталей и изделий. Они применяются, например, для перекусывания проволоки и деформирования тонкого металла. Инструмент сделан из высококачественной хромованадиевой стали. Длина плоскогубцев составляет 180 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: диэлектрические, 180 мм
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Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
углеродистая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 270 г
Страна производитель
Китай
Плоскогубцы ELECTRO-KRAFT 180 мм KRAFTOOL 2202-1-18_z01 прекрасно подходят для захвата и удержания различных деталей и изделий. Они применяются, например, для перекусывания проволоки и деформирования тонкого металла. Инструмент сделан из высококачественной хромованадиевой стали. Длина плоскогубцев составляет 180 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: диэлектрические, 180 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: диэлектрические, 180 мм
Плоскогубцы Kraftool Electro-Kraft 2202-1-18_z01 - по цене 1850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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