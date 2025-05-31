Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20)
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Характеристики
Описание товара Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20)
Изогнутые тонкогубцы KRAFTOOL 22011-4-20 длиной 200 мм - это идеальный инструмент для выполнения точных манипуляций в строительстве и ремонте. Благодаря своей конструкции, они обеспечивают удобный доступ к труднодоступным местам и позволяют легко захватывать и удерживать мелкие детали. Эти тонкогубцы отлично подойдут как для профессиональных мастеров, так и для любителей. Изогнутая форма губок позволяет выполнять работу с максимальной эффективностью, а надежный механизм обеспечивает долговечность и стабильность самого инструмента. Надежный захват и хорошая управляемость делают процесс работы более удобным и безопасным. Качество материалов, использованных в производстве, гарантирует долговечность и устойчивость к износу, что делает их идеальными для использования в различных условиях. Эти тонкогубцы станут отличным дополнением к любому набору инструментов, позволяя успешно справляться с различными задачами, связанными с ремонтом и строительством. Покупая изогнутые тонкогубцы KRAFTOOL, вы выбираете надежность и качество, что сделает вашу работу проще и эффективнее.
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Теги товара: 200 мм
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие
Теги товара: 200 мм
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество.Геометри и подгонка деталей на высоте.Режут даже медную волосинку от провода.
Достоинства:
Комментарий:
Даже не представляю как я без них жил, пользуюсь чаще чем плоскогубцами!
Достоинства:
Комментарий:
люфта нет. на работе выручают. единственное слегка тонковаты ручки. тонкогубцами доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Доволен. Надежные, качественные. Удобные ручки. Недостаток один - не дешевые. Но один раз можно разориться на хороший инструмент
Достоинства:
Комментарий:
хорошие ,люблю инструменты крафтул
Достоинства:
Комментарий:
Вроде бы нормуль, ничего не люфтит. Кусачки встроенные режут провод, пока доволен. Потом мб дополню.
Достоинства:
Комментарий:
мастхеф в труднодоступных местах и при работе с мелкими деталями.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, соответствуют заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Нужные вещи, можно подлезти в трудно доступные места, захватить вытащить нужны
Достоинства:
Комментарий:
Инструмент хороший, понравился, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
удобные ручки. идеальное сопряжение губок.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные тонкогубцы. Не для излишне силового выкорчевывания или откручивания чего-либо, а для удобных, точных и "тонких" работ. Длинные и худые захваты, на концах в сомкнутом состоянии размер на кончике 2,5х3,5мм! толщина в районе оси 1 см. Ручки худые, но зато с уверенным упором и отличной формой хвата. В руках и в работе ощущается как хирургический зажим. Очень удобно аккуратно вытягивать провода в пучке и захватывать практически как длинным пинцетом. Хромированное покрытие улучшает видимость в зоне захвата. Кусачки для мягких металов. Долго искал тонкогубцы именно с таким видом положения насечек в сомкнутом состоянии: пик к пику, а не в виде резьбы, соответственно можно схватить даже тонкую деталь самым краем носиков. Не понимаю, зачем клиенты ищут тонкогубцы с отсутствием просвета в закрытом состоянии, ведь, положив в зев тонкий лист чего-либо для захвата на всю длину насечек происходит обратная ситуация: ближе к оси захват есть, а к концу носиков появляется просвет. И чем толще захватываемый элемент тем сильней расходится зазор у конца губок, соответственно приходится задействовать меньшую площадь насечек и захватывать не на всю доступную длину губок. Это же геометрия. Вы же не поеупаете такой инструмент для захвата фольги или листа бумаги. Да даже они надежно фиксируются концами губок. В общем отличное приобретение. Подтверждаю наличие транспортирвочной темной смазки в сочлинении оси. Промыл очистителем тормозов или обезжиривателем, капнул трансмиссионку густую, и порядок. Ничего не закусывает при разведении и сведении губок, двигается с едва ощутимым усилием. Никакого перкоса губок и люфтов. Достойная цена. Из недостатков: края насечек острые, могут царапать захватываемый предмет, можно сгладить напильником, но тогда счешется покрытие хромированное. Ещё сравнительно малое раскрытие губок. А также не хватает пружинки для автораскрытия губок - этого нехватает при работах с частым зажимом-разжимом инструмента. Жаль нет желобка под удержание чего-то цилиндрического - типа гвоздика.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, очень удобные, качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Шикарные длинногубцы, хорошо смыкаются и удобно сидят в руке, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
мне как сварщику-вещь незаменимая.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Сойдёт. Плохо сходятся губки на нём.Съезжают немного в бок.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент, руки радуются. Очень похож на оригинал, а может и есть оригинал, т.е. по ощущениям то же самое что когда-то держал в фирменном магазине. продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, все согласно описанию
Достоинства:
Комментарий:
Лучшие тонкогубцы которыми пользовался когда-либо
Достоинства:
Комментарий:
Присутствует небольшой люфт. У пассатиж такого нет.
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда инструмент этой марки на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Качественные, надёжные, удобные
Отзывы о товаре Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20)
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество.Геометри и подгонка деталей на высоте.Режут даже медную волосинку от провода.
Достоинства:
Комментарий:
Даже не представляю как я без них жил, пользуюсь чаще чем плоскогубцами!
Достоинства:
Комментарий:
люфта нет. на работе выручают. единственное слегка тонковаты ручки. тонкогубцами доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Доволен. Надежные, качественные. Удобные ручки. Недостаток один - не дешевые. Но один раз можно разориться на хороший инструмент
Достоинства:
Комментарий:
хорошие ,люблю инструменты крафтул
Достоинства:
Комментарий:
Вроде бы нормуль, ничего не люфтит. Кусачки встроенные режут провод, пока доволен. Потом мб дополню.
Достоинства:
Комментарий:
мастхеф в труднодоступных местах и при работе с мелкими деталями.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, соответствуют заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Нужные вещи, можно подлезти в трудно доступные места, захватить вытащить нужны
Достоинства:
Комментарий:
Инструмент хороший, понравился, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
удобные ручки. идеальное сопряжение губок.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные тонкогубцы. Не для излишне силового выкорчевывания или откручивания чего-либо, а для удобных, точных и "тонких" работ. Длинные и худые захваты, на концах в сомкнутом состоянии размер на кончике 2,5х3,5мм! толщина в районе оси 1 см. Ручки худые, но зато с уверенным упором и отличной формой хвата. В руках и в работе ощущается как хирургический зажим. Очень удобно аккуратно вытягивать провода в пучке и захватывать практически как длинным пинцетом. Хромированное покрытие улучшает видимость в зоне захвата. Кусачки для мягких металов. Долго искал тонкогубцы именно с таким видом положения насечек в сомкнутом состоянии: пик к пику, а не в виде резьбы, соответственно можно схватить даже тонкую деталь самым краем носиков. Не понимаю, зачем клиенты ищут тонкогубцы с отсутствием просвета в закрытом состоянии, ведь, положив в зев тонкий лист чего-либо для захвата на всю длину насечек происходит обратная ситуация: ближе к оси захват есть, а к концу носиков появляется просвет. И чем толще захватываемый элемент тем сильней расходится зазор у конца губок, соответственно приходится задействовать меньшую площадь насечек и захватывать не на всю доступную длину губок. Это же геометрия. Вы же не поеупаете такой инструмент для захвата фольги или листа бумаги. Да даже они надежно фиксируются концами губок. В общем отличное приобретение. Подтверждаю наличие транспортирвочной темной смазки в сочлинении оси. Промыл очистителем тормозов или обезжиривателем, капнул трансмиссионку густую, и порядок. Ничего не закусывает при разведении и сведении губок, двигается с едва ощутимым усилием. Никакого перкоса губок и люфтов. Достойная цена. Из недостатков: края насечек острые, могут царапать захватываемый предмет, можно сгладить напильником, но тогда счешется покрытие хромированное. Ещё сравнительно малое раскрытие губок. А также не хватает пружинки для автораскрытия губок - этого нехватает при работах с частым зажимом-разжимом инструмента. Жаль нет желобка под удержание чего-то цилиндрического - типа гвоздика.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, очень удобные, качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Шикарные длинногубцы, хорошо смыкаются и удобно сидят в руке, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
мне как сварщику-вещь незаменимая.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Сойдёт. Плохо сходятся губки на нём.Съезжают немного в бок.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент, руки радуются. Очень похож на оригинал, а может и есть оригинал, т.е. по ощущениям то же самое что когда-то держал в фирменном магазине. продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, все согласно описанию
Достоинства:
Комментарий:
Лучшие тонкогубцы которыми пользовался когда-либо
Достоинства:
Комментарий:
Присутствует небольшой люфт. У пассатиж такого нет.
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда инструмент этой марки на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Качественные, надёжные, удобные