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Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) купить с доставкой в Москве
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Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20)

22 Отзывы
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Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 1
Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 2
Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 3
Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 4
Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 5
Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 6
Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 7
Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 8
Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 9
Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 10
Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
CrMo
Форма губок
изогнутые
  • Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 1
  • Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 2
  • Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 3
  • Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 4
  • Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 5
  • Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 6
  • Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 7
  • Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 8
  • Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 9
  • Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 10
  • Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 870 руб.  2 570 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695562
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20)
1 870 руб. -27%
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Плоскогубцы
Особенности
частичная насечка
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
CrMo
Форма губок
изогнутые
Длина, мм
200
Дополнительно
вес 210 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х8х3
Вес, г.
181

Описание товара Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20)

Изогнутые тонкогубцы KRAFTOOL 22011-4-20 длиной 200 мм - это идеальный инструмент для выполнения точных манипуляций в строительстве и ремонте. Благодаря своей конструкции, они обеспечивают удобный доступ к труднодоступным местам и позволяют легко захватывать и удерживать мелкие детали. Эти тонкогубцы отлично подойдут как для профессиональных мастеров, так и для любителей. Изогнутая форма губок позволяет выполнять работу с максимальной эффективностью, а надежный механизм обеспечивает долговечность и стабильность самого инструмента. Надежный захват и хорошая управляемость делают процесс работы более удобным и безопасным. Качество материалов, использованных в производстве, гарантирует долговечность и устойчивость к износу, что делает их идеальными для использования в различных условиях. Эти тонкогубцы станут отличным дополнением к любому набору инструментов, позволяя успешно справляться с различными задачами, связанными с ремонтом и строительством. Покупая изогнутые тонкогубцы KRAFTOOL, вы выбираете надежность и качество, что сделает вашу работу проще и эффективнее.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие


Теги товара: 200 мм

Отзывы о товаре Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество.Геометри и подгонка деталей на высоте.Режут даже медную волосинку от провода.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Даже не представляю как я без них жил, пользуюсь чаще чем плоскогубцами!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
люфта нет. на работе выручают. единственное слегка тонковаты ручки. тонкогубцами доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Бородин Тимур

Достоинства:


Комментарий:
Доволен. Надежные, качественные. Удобные ручки. Недостаток один - не дешевые. Но один раз можно разориться на хороший инструмент
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ник Т

Достоинства:


Комментарий:
хорошие ,люблю инструменты крафтул
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде бы нормуль, ничего не люфтит. Кусачки встроенные режут провод, пока доволен. Потом мб дополню.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
мастхеф в труднодоступных местах и при работе с мелкими деталями.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, соответствуют заявленным характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Нужные вещи, можно подлезти в трудно доступные места, захватить вытащить нужны
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Инструмент хороший, понравился, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
удобные ручки. идеальное сопряжение губок.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Отличные тонкогубцы. Не для излишне силового выкорчевывания или откручивания чего-либо, а для удобных, точных и "тонких" работ. Длинные и худые захваты, на концах в сомкнутом состоянии размер на кончике 2,5х3,5мм! толщина в районе оси 1 см. Ручки худые, но зато с уверенным упором и отличной формой хвата. В руках и в работе ощущается как хирургический зажим. Очень удобно аккуратно вытягивать провода в пучке и захватывать практически как длинным пинцетом. Хромированное покрытие улучшает видимость в зоне захвата. Кусачки для мягких металов. Долго искал тонкогубцы именно с таким видом положения насечек в сомкнутом состоянии: пик к пику, а не в виде резьбы, соответственно можно схватить даже тонкую деталь самым краем носиков. Не понимаю, зачем клиенты ищут тонкогубцы с отсутствием просвета в закрытом состоянии, ведь, положив в зев тонкий лист чего-либо для захвата на всю длину насечек происходит обратная ситуация: ближе к оси захват есть, а к концу носиков появляется просвет. И чем толще захватываемый элемент тем сильней расходится зазор у конца губок, соответственно приходится задействовать меньшую площадь насечек и захватывать не на всю доступную длину губок. Это же геометрия. Вы же не поеупаете такой инструмент для захвата фольги или листа бумаги. Да даже они надежно фиксируются концами губок. В общем отличное приобретение. Подтверждаю наличие транспортирвочной темной смазки в сочлинении оси. Промыл очистителем тормозов или обезжиривателем, капнул трансмиссионку густую, и порядок. Ничего не закусывает при разведении и сведении губок, двигается с едва ощутимым усилием. Никакого перкоса губок и люфтов. Достойная цена. Из недостатков: края насечек острые, могут царапать захватываемый предмет, можно сгладить напильником, но тогда счешется покрытие хромированное. Ещё сравнительно малое раскрытие губок. А также не хватает пружинки для автораскрытия губок - этого нехватает при работах с частым зажимом-разжимом инструмента. Жаль нет желобка под удержание чего-то цилиндрического - типа гвоздика.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные, очень удобные, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Тимофей К.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарные длинногубцы, хорошо смыкаются и удобно сидят в руке, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
мне как сварщику-вещь незаменимая.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сойдёт. Плохо сходятся губки на нём.Съезжают немного в бок.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент, руки радуются. Очень похож на оригинал, а может и есть оригинал, т.е. по ощущениям то же самое что когда-то держал в фирменном магазине. продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, все согласно описанию
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшие тонкогубцы которыми пользовался когда-либо
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Alex

Достоинства:


Комментарий:
Присутствует небольшой люфт. У пассатиж такого нет.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда инструмент этой марки на высоте
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные, надёжные, удобные



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Плоскогубцы
Особенности
частичная насечка
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
CrMo
Форма губок
изогнутые
Длина, мм
200
Дополнительно
вес 210 г
Страна производитель
Китай
Описание
Изогнутые тонкогубцы KRAFTOOL 22011-4-20 длиной 200 мм - это идеальный инструмент для выполнения точных манипуляций в строительстве и ремонте. Благодаря своей конструкции, они обеспечивают удобный доступ к труднодоступным местам и позволяют легко захватывать и удерживать мелкие детали. Эти тонкогубцы отлично подойдут как для профессиональных мастеров, так и для любителей. Изогнутая форма губок позволяет выполнять работу с максимальной эффективностью, а надежный механизм обеспечивает долговечность и стабильность самого инструмента. Надежный захват и хорошая управляемость делают процесс работы более удобным и безопасным. Качество материалов, использованных в производстве, гарантирует долговечность и устойчивость к износу, что делает их идеальными для использования в различных условиях. Эти тонкогубцы станут отличным дополнением к любому набору инструментов, позволяя успешно справляться с различными задачами, связанными с ремонтом и строительством. Покупая изогнутые тонкогубцы KRAFTOOL, вы выбираете надежность и качество, что сделает вашу работу проще и эффективнее.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие


Теги товара: 200 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество.Геометри и подгонка деталей на высоте.Режут даже медную волосинку от провода.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Даже не представляю как я без них жил, пользуюсь чаще чем плоскогубцами!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
люфта нет. на работе выручают. единственное слегка тонковаты ручки. тонкогубцами доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Бородин Тимур

Достоинства:


Комментарий:
Доволен. Надежные, качественные. Удобные ручки. Недостаток один - не дешевые. Но один раз можно разориться на хороший инструмент
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ник Т

Достоинства:


Комментарий:
хорошие ,люблю инструменты крафтул
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде бы нормуль, ничего не люфтит. Кусачки встроенные режут провод, пока доволен. Потом мб дополню.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
мастхеф в труднодоступных местах и при работе с мелкими деталями.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, соответствуют заявленным характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Нужные вещи, можно подлезти в трудно доступные места, захватить вытащить нужны
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Инструмент хороший, понравился, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
удобные ручки. идеальное сопряжение губок.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Отличные тонкогубцы. Не для излишне силового выкорчевывания или откручивания чего-либо, а для удобных, точных и "тонких" работ. Длинные и худые захваты, на концах в сомкнутом состоянии размер на кончике 2,5х3,5мм! толщина в районе оси 1 см. Ручки худые, но зато с уверенным упором и отличной формой хвата. В руках и в работе ощущается как хирургический зажим. Очень удобно аккуратно вытягивать провода в пучке и захватывать практически как длинным пинцетом. Хромированное покрытие улучшает видимость в зоне захвата. Кусачки для мягких металов. Долго искал тонкогубцы именно с таким видом положения насечек в сомкнутом состоянии: пик к пику, а не в виде резьбы, соответственно можно схватить даже тонкую деталь самым краем носиков. Не понимаю, зачем клиенты ищут тонкогубцы с отсутствием просвета в закрытом состоянии, ведь, положив в зев тонкий лист чего-либо для захвата на всю длину насечек происходит обратная ситуация: ближе к оси захват есть, а к концу носиков появляется просвет. И чем толще захватываемый элемент тем сильней расходится зазор у конца губок, соответственно приходится задействовать меньшую площадь насечек и захватывать не на всю доступную длину губок. Это же геометрия. Вы же не поеупаете такой инструмент для захвата фольги или листа бумаги. Да даже они надежно фиксируются концами губок. В общем отличное приобретение. Подтверждаю наличие транспортирвочной темной смазки в сочлинении оси. Промыл очистителем тормозов или обезжиривателем, капнул трансмиссионку густую, и порядок. Ничего не закусывает при разведении и сведении губок, двигается с едва ощутимым усилием. Никакого перкоса губок и люфтов. Достойная цена. Из недостатков: края насечек острые, могут царапать захватываемый предмет, можно сгладить напильником, но тогда счешется покрытие хромированное. Ещё сравнительно малое раскрытие губок. А также не хватает пружинки для автораскрытия губок - этого нехватает при работах с частым зажимом-разжимом инструмента. Жаль нет желобка под удержание чего-то цилиндрического - типа гвоздика.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные, очень удобные, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Тимофей К.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарные длинногубцы, хорошо смыкаются и удобно сидят в руке, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
мне как сварщику-вещь незаменимая.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сойдёт. Плохо сходятся губки на нём.Съезжают немного в бок.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент, руки радуются. Очень похож на оригинал, а может и есть оригинал, т.е. по ощущениям то же самое что когда-то держал в фирменном магазине. продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, все согласно описанию
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшие тонкогубцы которыми пользовался когда-либо
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Alex

Достоинства:


Комментарий:
Присутствует небольшой люфт. У пассатиж такого нет.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда инструмент этой марки на высоте
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные, надёжные, удобные


Тонкогубцы изогнутые KRAFTOOL (22011-4-20) - этот товар вы можете купить по цене 1870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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