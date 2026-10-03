Плоскогубцы комбинированные Matrix Insulated (16901)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
резина
Материал губок
CrV
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 349049
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730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
CrV
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х8х3
Вес, г.
250
Описание товара Плоскогубцы комбинированные Matrix Insulated (16901)
Набор инструментов Matrix — это практичное решение для дома и мастерской. Плоскогубцы длиной 160 мм удобно ложатся в руку: инструмент достаточно компактный, чтобы работать в труднодоступных местах, и при этом сохраняет уверенную хватку для разных задач. Резиновые рукоятки обеспечивают надежный захват и комфорт даже при долгой работе. Диэлектрические рукоятки добавляют дополнительную безопасность, когда важна защита от токов. Такой набор подойдёт тем, кому важно сочетание комфорта и надёжности в инструменте.
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Теги товара: 160 мм
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
CrV
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Matrix — это практичное решение для дома и мастерской. Плоскогубцы длиной 160 мм удобно ложатся в руку: инструмент достаточно компактный, чтобы работать в труднодоступных местах, и при этом сохраняет уверенную хватку для разных задач. Резиновые рукоятки обеспечивают надежный захват и комфорт даже при долгой работе. Диэлектрические рукоятки добавляют дополнительную безопасность, когда важна защита от токов. Такой набор подойдёт тем, кому важно сочетание комфорта и надёжности в инструменте.
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Теги товара: 160 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 160 мм
Плоскогубцы комбинированные Matrix Insulated (16901) - по цене 730 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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