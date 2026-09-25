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Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм купить с доставкой в Москве
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Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм

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Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - фото 1
Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - фото 2
Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - фото 3
Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - фото 4
Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - фото 5
Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хромоникелевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
  • Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - фото 1
  • Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - фото 2
  • Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - фото 3
  • Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - фото 4
  • Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - фото 5
  • Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742592
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм
1 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хромоникелевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Дополнительно
Максимальный захват 54 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х10х2
Вес, г.
442

Описание товара Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм

Клещи ЗУБР с быстрой регулировкой предназначены для профессионального применения при выполнении слесарно-монтажных и ремонтных работ. Можно использовать в качестве трубного или разводного ключа. -Максимальный захват: 54 мм -Покрытие: Оксидированное -Длина: 250 мм -Материал головы: Cr-Mo Сталь -Рукоятки: Двухкомпонентные -Диэлектрические: Нет



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Отзывы о товаре Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хромоникелевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Дополнительно
Максимальный захват 54 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Клещи ЗУБР с быстрой регулировкой предназначены для профессионального применения при выполнении слесарно-монтажных и ремонтных работ. Можно использовать в качестве трубного или разводного ключа. -Максимальный захват: 54 мм -Покрытие: Оксидированное -Длина: 250 мм -Материал головы: Cr-Mo Сталь -Рукоятки: Двухкомпонентные -Диэлектрические: Нет


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - этот товар вы можете купить по цене 1330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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