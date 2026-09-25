Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм
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Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хромоникелевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
В наличии
Код товара: 742592
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хромоникелевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Дополнительно
Максимальный захват 54 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х10х2
Вес, г.
442
Описание товара Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм
Клещи ЗУБР с быстрой регулировкой предназначены для профессионального применения при выполнении слесарно-монтажных и ремонтных работ. Можно использовать в качестве трубного или разводного ключа. -Максимальный захват: 54 мм -Покрытие: Оксидированное -Длина: 250 мм -Материал головы: Cr-Mo Сталь -Рукоятки: Двухкомпонентные -Диэлектрические: Нет
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Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хромоникелевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Дополнительно
Максимальный захват 54 мм
Страна производитель
Россия
Клещи ЗУБР с быстрой регулировкой предназначены для профессионального применения при выполнении слесарно-монтажных и ремонтных работ. Можно использовать в качестве трубного или разводного ключа. -Максимальный захват: 54 мм -Покрытие: Оксидированное -Длина: 250 мм -Материал головы: Cr-Mo Сталь -Рукоятки: Двухкомпонентные -Диэлектрические: Нет
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Переставные клещи ЗУБР 22435-25, 250 мм - этот товар вы можете купить по цене 1330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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