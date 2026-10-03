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Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) купить с доставкой в Москве
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Плоскогубцы комбинированные Gross (16975)

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Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - фото 2
Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - фото 3
Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - фото 4
Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - фото 5
Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - фото 6
Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручной инструмент
Материал рукоятки
трехкомпонентный
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - фото 1
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - фото 2
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - фото 3
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - фото 4
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - фото 5
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - фото 6
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349038
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плоскогубцы комбинированные Gross (16975)
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ручной инструмент
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
трехкомпонентный
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина, мм
205
Дополнительно
трехкомпонентная рукоятка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
21х6х1
Вес, г.
150

Описание товара Плоскогубцы комбинированные Gross (16975)

Комбинированные плоскогубцы GROSS 205 мм 16975 оснащены дополнительными внутренними гранями, что позволяет использовать их в качестве гаечного ключа М8-М10, 11-17 мм. Эффективность реза увеличена на 20% благодаря смещению шарнира к режущим кромкам



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Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные Gross (16975)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ручной инструмент
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
трехкомпонентный
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина, мм
205
Дополнительно
трехкомпонентная рукоятка
Страна производитель
Германия
Описание
Комбинированные плоскогубцы GROSS 205 мм 16975 оснащены дополнительными внутренними гранями, что позволяет использовать их в качестве гаечного ключа М8-М10, 11-17 мм. Эффективность реза увеличена на 20% благодаря смещению шарнира к режущим кромкам


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы комбинированные Gross (16975) - купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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