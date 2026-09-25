Top.Mail.Ru
Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-40, 400 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-40, 400 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-40, 400 мм - фото 1
Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-40, 400 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
Cr-V сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
  • Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-40, 400 мм - фото 1
  • Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-40, 400 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742589
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-40, 400 мм
5 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
Cr-V сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
400
Дополнительно
Максимальный захват 110 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х17
Вес, кг.
1.26

Описание товара Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-40, 400 мм

Профессиональные высокомощные клещи с быстрой регулировкой -Длина: 400 мм -Материал: Cr-V Сталь -Покрытие: Оксидирование -Максимальный захват: 110 мм -Максимальный захват круглых предметов: 3 1/2 " -Толщина губок: 13 мм



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие

Отзывы о товаре Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-40, 400 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
Cr-V сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
400
Дополнительно
Максимальный захват 110 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные высокомощные клещи с быстрой регулировкой -Длина: 400 мм -Материал: Cr-V Сталь -Покрытие: Оксидирование -Максимальный захват: 110 мм -Максимальный захват круглых предметов: 3 1/2 " -Толщина губок: 13 мм


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-40, 400 мм - купить по цене 5160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...