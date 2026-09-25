Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22065, 250 мм
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
хромованадиевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
В наличии
Код товара: 742588
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Загружаем...
2 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
хромованадиевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Дополнительно
Максимальный захват 50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х10х2
Вес, г.
550
Описание товара Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22065, 250 мм
Клещи переставные-гаечный ключ KRAFTOOL – профессиональный инструмент с постоянно параллельными губкам. Заменит набор из всех ключей и обеспечит полную сохранность хромированного крепежа.
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Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
хромованадиевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Дополнительно
Максимальный захват 50 мм
Страна производитель
Китай
Клещи переставные-гаечный ключ KRAFTOOL – профессиональный инструмент с постоянно параллельными губкам. Заменит набор из всех ключей и обеспечит полную сохранность хромированного крепежа.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22065, 250 мм - данный товар вы можете купить по цене 2980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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