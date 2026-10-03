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Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) купить с доставкой в Москве
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Плоскогубцы комбинированные Gross (16989)

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Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 1
Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 2
Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 3
Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 4
Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 5
Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 6
Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 7
Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 8
Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 9
Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 10
Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 11
Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 1
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 2
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 3
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 4
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 5
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 6
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 7
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 8
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 9
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 10
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 11
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349039
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плоскогубцы комбинированные Gross (16989)
2 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Плоскогубцы комбинированные Gross (16989)

Набор плоскогубцев и пассатижей GROSS — это надёжный помощник для любых задач. Инструменты длиной 180 мм удобно ложатся в ладонь и обеспечивают уверенный хват даже при сложных работах. Резиновая диэлектрическая рукоятка делает использование безопасным и комфортным — работать с электричеством и мелкими деталями теперь спокойнее и проще. Такой набор идеально подойдёт для тех, кто ценит качество, практичность и безопасность.



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Теги товара: 180 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные Gross (16989)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание
Набор плоскогубцев и пассатижей GROSS — это надёжный помощник для любых задач. Инструменты длиной 180 мм удобно ложатся в ладонь и обеспечивают уверенный хват даже при сложных работах. Резиновая диэлектрическая рукоятка делает использование безопасным и комфортным — работать с электричеством и мелкими деталями теперь спокойнее и проще. Такой набор идеально подойдёт для тех, кто ценит качество, практичность и безопасность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 180 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - этот товар вы можете купить по цене 2860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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