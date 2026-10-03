Плоскогубцы комбинированные Gross (16989)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб.
В наличии
Код товара: 349039
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2 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х3
Вес, г.
100
Описание товара Плоскогубцы комбинированные Gross (16989)
Набор плоскогубцев и пассатижей GROSS — это надёжный помощник для любых задач. Инструменты длиной 180 мм удобно ложатся в ладонь и обеспечивают уверенный хват даже при сложных работах. Резиновая диэлектрическая рукоятка делает использование безопасным и комфортным — работать с электричеством и мелкими деталями теперь спокойнее и проще. Такой набор идеально подойдёт для тех, кто ценит качество, практичность и безопасность.
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Теги товара: 180 мм
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Набор плоскогубцев и пассатижей GROSS — это надёжный помощник для любых задач. Инструменты длиной 180 мм удобно ложатся в ладонь и обеспечивают уверенный хват даже при сложных работах. Резиновая диэлектрическая рукоятка делает использование безопасным и комфортным — работать с электричеством и мелкими деталями теперь спокойнее и проще. Такой набор идеально подойдёт для тех, кто ценит качество, практичность и безопасность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Плоскогубцы комбинированные Gross (16989) - этот товар вы можете купить по цене 2860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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