Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (22011-1-16)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал губок
CrMo
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
В наличии
Код товара: 695565
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Загружаем...
1 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал губок
CrMo
Длина, мм
160
Дополнительно
вес 210 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х7х2
Вес, г.
179
Описание товара Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (22011-1-16)
Комбинированные плоскогубцы KRAFTOOL 160 мм 22011-1-16_z01 прочный и удобный в применении ручной инструмент для выполнения слесарных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 160 мм
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Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал губок
CrMo
Длина, мм
160
Дополнительно
вес 210 г
Страна производитель
Китай
Комбинированные плоскогубцы KRAFTOOL 160 мм 22011-1-16_z01 прочный и удобный в применении ручной инструмент для выполнения слесарных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 160 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 160 мм
Плоскогубцы комбинированные с эксцентриковым шарниром KRAFTOOL (22011-1-16) - купить по цене 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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