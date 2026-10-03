Top.Mail.Ru
Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Плоскогубцы комбинированные Gross (16973)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 1
Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 2
Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 3
Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 4
Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 5
Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 6
Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 7
Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручной инструмент
Материал губок
сталь 45
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 1
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 2
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 3
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 4
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 5
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 6
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 7
  • Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349037
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Плоскогубцы комбинированные Gross (16973)
2 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ручной инструмент
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал губок
сталь 45
Длина, мм
180
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х7х3
Вес, г.
250

Описание товара Плоскогубцы комбинированные Gross (16973)

Плоскогубцы GROSS 16973 комбинированные 180мм трехкомпонентные рукоятки Технические характеристики: длина: 180 мм, материал губок: инструментальная сталь, рукоятка трехкомпонентная, форма губок прямая.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 180 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные Gross (16973)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ручной инструмент
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал губок
сталь 45
Длина, мм
180
Страна производитель
Германия
Описание
Плоскогубцы GROSS 16973 комбинированные 180мм трехкомпонентные рукоятки Технические характеристики: длина: 180 мм, материал губок: инструментальная сталь, рукоятка трехкомпонентная, форма губок прямая.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 180 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы комбинированные Gross (16973) - стоимость товара 2220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...