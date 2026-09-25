Плоскогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-1-20_z01, 200 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
В наличии
Код товара: 741984
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2 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
200
Дополнительно
Маслобензостойкие
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х7х3
Вес, г.
340
Описание товара Плоскогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-1-20_z01, 200 мм
Плоскогубцы комбинированные KRAFTOOL 2202-1-20_z01, применяются для захвата и удерживания плоских и круглых предметов, перекусывания проволоки средней твердости. Разработаны для слесарных, монтажных и ремонтных работ, в том числе электромонтажных работ под напряжением до 1000 В. Изготовлены из хромомолибденовой стали. Поверхность губок и режущие кромки подвергнуты индукционной закалке токами высокой частоты до твердости 51-53 HRC. Оригинальная конструкция шарнира позволяет выдерживать большое количество циклов с высокой нагрузкой без возникновения деформации и люфтов. Рукоятки с маслобензостойким для работ в агрессивных средах.
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Теги товара: 200 мм
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Бренд
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
200
Дополнительно
Маслобензостойкие
Страна производитель
Германия
Плоскогубцы комбинированные KRAFTOOL 2202-1-20_z01, применяются для захвата и удерживания плоских и круглых предметов, перекусывания проволоки средней твердости. Разработаны для слесарных, монтажных и ремонтных работ, в том числе электромонтажных работ под напряжением до 1000 В. Изготовлены из хромомолибденовой стали. Поверхность губок и режущие кромки подвергнуты индукционной закалке токами высокой частоты до твердости 51-53 HRC. Оригинальная конструкция шарнира позволяет выдерживать большое количество циклов с высокой нагрузкой без возникновения деформации и люфтов. Рукоятки с маслобензостойким для работ в агрессивных средах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие
Теги товара: 200 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие
Теги товара: 200 мм
Плоскогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-1-20_z01, 200 мм - по цене 2110 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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