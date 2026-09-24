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Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) купить с доставкой в Москве
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Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20)

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Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 1
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 2
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 3
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 4
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 5
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 6
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 7
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 8
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 9
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 10
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 11
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 12
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 13
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямые
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 1
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 2
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 3
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 4
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 5
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 6
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 7
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 8
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 9
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 10
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 11
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 12
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 13
  • Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
1 820 руб.  2 160 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695563
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20)
1 820 руб. -16%
2 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Плоскогубцы
Особенности
закаленные губки
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямые
Длина, мм
200
Дополнительно
вес 210 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х7х2
Вес, г.
179

Описание товара Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20)

Тонкогубцы 200 мм KRAFTOOL KRAFT-MAX 22011-3-20 служат для удержания или перекусывания проводов или проволоки. Длинные губки изготовлены из инструментальной стали, которая прошла процесс термообработки. Закаленные губки обеспечивают долговечность и прочность. Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие


Теги товара: 200 мм

Отзывы о товаре Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Плоскогубцы
Особенности
закаленные губки
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
CrMo
Форма губок
прямые
Длина, мм
200
Дополнительно
вес 210 г
Страна производитель
Китай
Описание
Тонкогубцы 200 мм KRAFTOOL KRAFT-MAX 22011-3-20 служат для удержания или перекусывания проводов или проволоки. Длинные губки изготовлены из инструментальной стали, которая прошла процесс термообработки. Закаленные губки обеспечивают долговечность и прочность. Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие


Теги товара: 200 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонкогубцы KRAFTOOL KraftMax (22011-3-20) - стоимость товара 1820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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