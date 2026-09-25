Переставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм
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Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хром-ванадиевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
В наличии
Код товара: 742591
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хром-ванадиевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Дополнительно
Максимальный захват 55 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х7х2
Вес, г.
601
Описание товара Переставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм
Клещи ЗУБР "Быстрохват" предназначены для профессионального применения. Благодаря саморегулирующемся шарниру ширина зева подбирается автоматически, что позволяет работать одной рукой. -Максимальный захват: 55 мм -Покрытие: Оксидированное -Длина: 300 мм -Материал головы: Cr-V Сталь -Рукоятки: Однокомпонентные обливные -Диэлектрические: Нет
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Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
хром-ванадиевая сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Дополнительно
Максимальный захват 55 мм
Страна производитель
Россия
Клещи ЗУБР "Быстрохват" предназначены для профессионального применения. Благодаря саморегулирующемся шарниру ширина зева подбирается автоматически, что позволяет работать одной рукой. -Максимальный захват: 55 мм -Покрытие: Оксидированное -Длина: 300 мм -Материал головы: Cr-V Сталь -Рукоятки: Однокомпонентные обливные -Диэлектрические: Нет
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Переставные клещи ЗУБР 2243-30, 300 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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