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Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-25, 250 мм купить с доставкой в Москве
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Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-25, 250 мм

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Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-25, 250 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
хромованадиевая сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742584
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-25, 250 мм
1 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
хромованадиевая сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Дополнительно
Покрытие: Оксидированное
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
35х34х26
Вес, г.
360

Описание товара Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-25, 250 мм

Профессиональные клещи KRAFTOOL отличаются усиленной цельнокованной конструкцией и тщательно закаленными рабочими поверхностями, что обеспечивает высокое качество выполнения слесарно-монтажных и ремонтных работ. Можно использовать в качестве трубного или разводного ключа.



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Отзывы о товаре Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-25, 250 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
хромованадиевая сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Дополнительно
Покрытие: Оксидированное
Страна производитель
Германия
Описание
Профессиональные клещи KRAFTOOL отличаются усиленной цельнокованной конструкцией и тщательно закаленными рабочими поверхностями, что обеспечивает высокое качество выполнения слесарно-монтажных и ремонтных работ. Можно использовать в качестве трубного или разводного ключа.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переставные клещи Kraftool Panzer 22359-25, 250 мм - по цене 1590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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