Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16
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Характеристики
Описание товара Плоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 22145-1-16
Диэлектрические комбинированные плоскогубцы до1000В, 160мм Зубр ЭКСПЕРТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 22145-1-16 имеют двойную изоляцию и идеально подходят для выполнения высоковольтных электромонтажных работ под напряжением до 1000 В. Изделие прошло индивидуальное тестирование и допущено к использованию на электроустановках. Инструмент очень удобен в работе, его эргономичные рукоятки с противоскользящими вставками и защитными выступами обеспечивают комофрт и безопансость в экплуатации. Поверхность рабочих частей дополнительно подвержена закалке токами высокой частоты для повышения срока службы инструмента. Хром-никелевое покрытие надежно защищает от механических повреждений и препятствует появлению коррозии. Плоскогубцы полностью соответствуют ГОСТ 11516-94.
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Теги товара: диэлектрические, 160 мм
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Теги товара: диэлектрические, 160 мм
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