Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18
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Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
пластизоль
Материал губок
инструментальная сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
В наличии
Код товара: 349076
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870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
пластизоль
Материал губок
инструментальная сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 317 г
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х3
Вес, г.
200
Описание товара Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18
Комбинированные, диэлектрические, высоковольтные плоскогубцы до ~1000В, 180мм Зубр "ЭКСПЕРТ" "ЭЛЕКТРИК" 2214-1-18_z02 удобны в использовании за счет эргономичных нескользящих рукояток. Инструмент обеспечивает работнику полноценную защиту от удара током при напряжении до 1000 В.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: диэлектрические, 180 мм
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Бренд
Тип товара
Плоскогубцы
Материал рукоятки
пластизоль
Материал губок
инструментальная сталь
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Дополнительно
вес 317 г
Страна производитель
Китай
Комбинированные, диэлектрические, высоковольтные плоскогубцы до ~1000В, 180мм Зубр "ЭКСПЕРТ" "ЭЛЕКТРИК" 2214-1-18_z02 удобны в использовании за счет эргономичных нескользящих рукояток. Инструмент обеспечивает работнику полноценную защиту от удара током при напряжении до 1000 В.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: диэлектрические, 180 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: диэлектрические, 180 мм
Плоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18 - по цене 870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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