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Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W

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Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 1
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 2
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 3
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 4
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 5
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 6
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 7
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 8
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 9
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 10
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 11
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 12
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 13
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 14
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 15
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 16
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 17
Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
3000
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 1
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 2
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 3
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 4
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 5
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 6
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 7
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 8
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 9
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 10
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 11
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 12
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 13
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 14
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 15
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 16
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 17
  • Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474785
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
3000
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
260 x 485 мм
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
68х60х12
Вес, кг.
9.9

Описание товара Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W

Категория: ЭлектрическиеХарактеристики: • Тип: электрическая 30см • Тип установки: независимая • Управление: фронтальное, переключатели поворотные • Нагревательный элемент: конфорка электрическая, 2шт • Мощность конфорок, Вт.:1500, 1500 • Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000 • Материал исполнения: металл с эмалью Особенности: 4 ножки-опоры (дают возможность использовать панель, как отдельностоящую) Конфорки чугунные быстрого нагрева, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика Цвет: белый Габариты (ШхГхВ), мм: 290 х 515 х 51 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260 х 485 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке Раздел: Варочная панель



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Maunfeld EEHE.32.4W




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
3000
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Размер ниши для встраивания
260 x 485 мм
Страна производитель
Турция
Описание
Категория: ЭлектрическиеХарактеристики: • Тип: электрическая 30см • Тип установки: независимая • Управление: фронтальное, переключатели поворотные • Нагревательный элемент: конфорка электрическая, 2шт • Мощность конфорок, Вт.:1500, 1500 • Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000 • Материал исполнения: металл с эмалью Особенности: 4 ножки-опоры (дают возможность использовать панель, как отдельностоящую) Конфорки чугунные быстрого нагрева, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика Цвет: белый Габариты (ШхГхВ), мм: 290 х 515 х 51 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260 х 485 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке Раздел: Варочная панель


Теги товара: белые
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Отзывы


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